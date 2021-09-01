На Украине предложили ввести паспорта неграждан

"Если бы у нас в 2014-2015-2016 годах был введен режим, который наш северный сосед именовал - режим хунты… то война у нас закончилась бы нашей победой еще в году 2016-м… То же самое и тут, иногда необходимо принимать непопулярные решения, которые приносят результат", - заявил он.

"Вывозить не нужно, нужно просто ввести паспорт негражданина Украины, как это сделано в таких странах как Латвия, Литва (в Литве паспорта негражданина не выдаются - ред.), Эстония, если не ошибаюсь, в европейских странах, постсоветских причем, где есть граждане. Мы давно уже должны были сделать этот шаг, на самом деле", - ответил Вагапов.

Фото: © РИА Новости / Сергей ПоляковДепутат Одесского городского совета и волонтер Андрей Вагапов выступил за введение на Украине паспортов неграждан страны, как это уже сделали в странах Балтии, передает РИА Новости.Как заявил Вагапов во время дискуссии о вакцинации от COVID-19 и фейковых новостях о ней в эфире "Думская ТВ", тех, кто не хочет прививаться от коронавируса, необходимо законодательно обязать отказываться и от госпитализации в случае заболевания. На ответ ведущей, что Украина не является тоталитарным государством, депутат заявил, что у него более радикальная позиция.Затем ведущая ответила, что тогда из страны нужно вывезти тех, кто "до сих пор поддерживает Россию: половину Бессарабии, половину индустриальных районов".В Латвии - стране с населением около 2,3 миллиона человек - проживает более 44% русскоязычных жителей, из них порядка 300 тысяч человек имеют статус негражданина - это бывшие граждане Советского Союза, которые так и не получили паспорта гражданина Латвии после распада СССР. В Эстонии проживают более 80 тысяч лиц без гражданства. Одно из преимуществ статуса негражданина этих стран - право на безвизовый въезд как в страны ЕС, так и в Россию, поэтому многие лица без гражданства не стремятся изменить свой статус. Кроме того, для получения гражданства Эстонии или Латвии негражданам, как правило, нужно сдать экзамен на знание государственного языка.