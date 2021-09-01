В Луганске отключат свет и воду с 8 по 10 октября. По остальной территории региона тоже



Электричества не будет с 19.00 8 октября до 10.00 10 октября. Поскольку ЛЭП «Шахты — Победа» является основным источником питания республики, на время выполнения работ на территории региона будет ощутим дефицит мощности электрической энергии.

Дополнительные источники питания будут задействованы в первую очередь для подачи электроэнергии на социально важные объекты:

стационарная связь,

медицинские учреждения,

аварийные службы,

насосные станции,

предприятия пищевой промышленности,

крупные супермаркеты

другие социально значимые объекты.



«В связи с низким уровнем напряжения в электрической сети возможны перебои с водоснабжением. Поэтому обращаемся к вам с просьбой сделать необходимый запас воды на срок проведения данных ремонтных мероприятий», — подчеркнули в министерстве.



На время отключения электрической энергии информирование населения будет производиться на частотах радиостанции «Своё радио» (Луганск — 103,6 FM; Ровеньки — 101,4 FM; Чернухино — 102,0 FM; Стаханов 105.3 FM; Красный Луч — 100,2 FM; Перевальск — 96,2 FM; Первомайск — 90,8 FM).

Экономика - Сегодня, 21:10 84 В связи с ремонтом на высоковольтной линии электропередачи «Шахты-Победа» и другом высоковольтном оборудовании по всей территории ЛНР с 8 по 10 октября отключат электроэнергию. Об этом сообщили в Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности.Электричества не будет с 19.00 8 октября до 10.00 10 октября. Поскольку ЛЭП «Шахты — Победа» является основным источником питания республики, на время выполнения работ на территории региона будет ощутим дефицит мощности электрической энергии.Дополнительные источники питания будут задействованы в первую очередь для подачи электроэнергии на социально важные объекты:стационарная связь,медицинские учреждения,аварийные службы,насосные станции,предприятия пищевой промышленности,крупные супермаркетыдругие социально значимые объекты.На время отключения электрической энергии информирование населения будет производиться на частотах радиостанции «Своё радио» (Луганск — 103,6 FM; Ровеньки — 101,4 FM; Чернухино — 102,0 FM; Стаханов 105.3 FM; Красный Луч — 100,2 FM; Перевальск — 96,2 FM; Первомайск — 90,8 FM).Экономика - Сегодня, 21:10 84

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