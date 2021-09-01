В Луганске отключат свет и воду с 8 по 10 октября. По остальной территории региона тоже
В связи с ремонтом на высоковольтной линии электропередачи «Шахты-Победа» и другом высоковольтном оборудовании по всей территории ЛНР с 8 по 10 октября отключат электроэнергию. Об этом сообщили в Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности.
Электричества не будет с 19.00 8 октября до 10.00 10 октября. Поскольку ЛЭП «Шахты — Победа» является основным источником питания республики, на время выполнения работ на территории региона будет ощутим дефицит мощности электрической энергии.
Дополнительные источники питания будут задействованы в первую очередь для подачи электроэнергии на социально важные объекты:
стационарная связь,
медицинские учреждения,
аварийные службы,
насосные станции,
предприятия пищевой промышленности,
крупные супермаркеты
другие социально значимые объекты.
«В связи с низким уровнем напряжения в электрической сети возможны перебои с водоснабжением. Поэтому обращаемся к вам с просьбой сделать необходимый запас воды на срок проведения данных ремонтных мероприятий», — подчеркнули в министерстве.
На время отключения электрической энергии информирование населения будет производиться на частотах радиостанции «Своё радио» (Луганск — 103,6 FM; Ровеньки — 101,4 FM; Чернухино — 102,0 FM; Стаханов 105.3 FM; Красный Луч — 100,2 FM; Перевальск — 96,2 FM; Первомайск — 90,8 FM).
Экономика - Сегодня, 21:10 84
Электричества не будет с 19.00 8 октября до 10.00 10 октября. Поскольку ЛЭП «Шахты — Победа» является основным источником питания республики, на время выполнения работ на территории региона будет ощутим дефицит мощности электрической энергии.
Дополнительные источники питания будут задействованы в первую очередь для подачи электроэнергии на социально важные объекты:
стационарная связь,
медицинские учреждения,
аварийные службы,
насосные станции,
предприятия пищевой промышленности,
крупные супермаркеты
другие социально значимые объекты.
«В связи с низким уровнем напряжения в электрической сети возможны перебои с водоснабжением. Поэтому обращаемся к вам с просьбой сделать необходимый запас воды на срок проведения данных ремонтных мероприятий», — подчеркнули в министерстве.
На время отключения электрической энергии информирование населения будет производиться на частотах радиостанции «Своё радио» (Луганск — 103,6 FM; Ровеньки — 101,4 FM; Чернухино — 102,0 FM; Стаханов 105.3 FM; Красный Луч — 100,2 FM; Перевальск — 96,2 FM; Первомайск — 90,8 FM).
Экономика - Сегодня, 21:10 84
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