В Луганске объяснили зачем всем отключают свет на три дня



Отключение электроэнергии в связи с ремонтом пройдет в Луганске и регионе с 8 по 10 октября.

«Основная задача — это произвести плановый ремонт и в предстоящий отопительный сезон войти в плановом режиме, провести отопительный сезон без срывов», — сказал Говтвин .

Для получения более детальной информации о предстоящем отключении электроснабжения жители могут обращаться в районные РЭС государственного унитарного предприятия «Республиканская сетевая компания», адреса и телефоны которых указаны на сайте Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности.

Экономика - Сегодня, 22:16 182 Ремонт на высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа», в связи с которым в Луганске и на всей территории ЛНР будет производиться отключение электроэнергии, позволит провести отопительный сезон в регионе без срывов. Об этом заявил первый зампредседателя правительства Юрий Говтвин.Отключение электроэнергии в связи с ремонтом пройдет в Луганске и регионе с 8 по 10 октября.«Основная задача — это произвести плановый ремонт и в предстоящий отопительный сезон войти в плановом режиме, провести отопительный сезон без срывов», — сказал Говтвин .Для получения более детальной информации о предстоящем отключении электроснабжения жители могут обращаться в районные РЭС государственного унитарного предприятия «Республиканская сетевая компания», адреса и телефоны которых указаны на сайте Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности.Экономика - Сегодня, 22:16 182

Метки: {keywords}