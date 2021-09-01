Заморозки ночью и утром до минус 5 — завтра утром и до конца недели



«В период с 30 сентября по 2 октября ночью и утром в Луганске и по территории региона на поверхности почвы, местами в воздухе ожидаются заморозки от нуля до минус 5 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 21:45 178 Заморозки до 5 градусов ниже нуля на поверхности почвы ожидаются в Республике в ночное и утреннее время с 30 сентября по 2 октября. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«В период с 30 сентября по 2 октября ночью и утром в Луганске и по территории региона на поверхности почвы, местами в воздухе ожидаются заморозки от нуля до минус 5 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 21:45 178

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