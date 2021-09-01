Сколько луганчан страдают от кардиологических заболеваний рассказал городской врач
Около одной тысячи пациентов ежегодно проходят лечение в отделении кардиологии Луганской клинической больницы (ЛРКБ). Об этом сообщила заведующая отделением Жанна Голованева.
«За год отделение кардиологии проходит около тысячи пациентов. Качество оказания помощи приравнено к лучшим клиникам России. За последние годы отделение полностью укомплектовано высокотехнологичными аппаратами, которые помогают проводить даже самые сложные операции, такие как аортокоронарное шунтирование, замена клапанных аппаратов при опухолях сердца», — рассказала Голованева.
Она отметила, что такие болезни как инфаркт и инсульт, зачастую приводящие к инвалидности, являются результатом «беспечного отношения к своему здоровью».
«Основа заболевания — это атеросклероз артерий, который развивается на фоне неправильного питания, употребления алкоголя и курения», — пояснила врач.
Кардиолог также отметила, что несмотря на то, что сердечно-сосудистые патологии характеры для лиц старшего возраста, исследования последних лет показали, что все чаще начинает болеть и молодежь.
«Гиподинамия! Если молодежь слишком активно занимается спортом — это тоже перегиб. И понятие ЗОЖ (здорового образа жизни) — это все должно быть в меру! Разумное питание, разумная двигательная активность, разумный режим труда и отдыха, то есть, во всем должна быть сбалансированность», — подчеркнула Голованева.
Хирург отделения интервенционной радиологии ЛРКБ Руслан Перегорода обратил внимание на то, что часто причиной инсульта является игнорирование больными опасных симптомов, в том числе и таких как аритмия.
«Эти пациенты, скажем так, составляют достаточно большой процент возрастной категории больных», — констатировал врач и призвал «вовремя проходить осмотры и тщательно следить за здоровьем».
Вчера в День сердца кардиологи больницы, как и других лечебных учреждений Луганска, вышли в места наибольшего скопления людей с акцией, чтобы обратить внимание жителей на серьезность сердечно-сосудистых заболеваний.
«Цель акции — обратить внимание на важность проблемы сердечно-сосудистых заболеваний и дать рекомендации как избежать раннее ее возникновение, а для себя — провести такое скрининговое исследование», — подчеркнул кардиолог Эдуард Абашин, отметив, что «статистика прошлой акции показала, что 50% обратившихся даже не подозревали о проблемах со своим здоровьем». Красота и здоровье - Сегодня, 06:00 10
«За год отделение кардиологии проходит около тысячи пациентов. Качество оказания помощи приравнено к лучшим клиникам России. За последние годы отделение полностью укомплектовано высокотехнологичными аппаратами, которые помогают проводить даже самые сложные операции, такие как аортокоронарное шунтирование, замена клапанных аппаратов при опухолях сердца», — рассказала Голованева.
Она отметила, что такие болезни как инфаркт и инсульт, зачастую приводящие к инвалидности, являются результатом «беспечного отношения к своему здоровью».
«Основа заболевания — это атеросклероз артерий, который развивается на фоне неправильного питания, употребления алкоголя и курения», — пояснила врач.
Кардиолог также отметила, что несмотря на то, что сердечно-сосудистые патологии характеры для лиц старшего возраста, исследования последних лет показали, что все чаще начинает болеть и молодежь.
«Гиподинамия! Если молодежь слишком активно занимается спортом — это тоже перегиб. И понятие ЗОЖ (здорового образа жизни) — это все должно быть в меру! Разумное питание, разумная двигательная активность, разумный режим труда и отдыха, то есть, во всем должна быть сбалансированность», — подчеркнула Голованева.
Хирург отделения интервенционной радиологии ЛРКБ Руслан Перегорода обратил внимание на то, что часто причиной инсульта является игнорирование больными опасных симптомов, в том числе и таких как аритмия.
«Эти пациенты, скажем так, составляют достаточно большой процент возрастной категории больных», — констатировал врач и призвал «вовремя проходить осмотры и тщательно следить за здоровьем».
Вчера в День сердца кардиологи больницы, как и других лечебных учреждений Луганска, вышли в места наибольшего скопления людей с акцией, чтобы обратить внимание жителей на серьезность сердечно-сосудистых заболеваний.
«Цель акции — обратить внимание на важность проблемы сердечно-сосудистых заболеваний и дать рекомендации как избежать раннее ее возникновение, а для себя — провести такое скрининговое исследование», — подчеркнул кардиолог Эдуард Абашин, отметив, что «статистика прошлой акции показала, что 50% обратившихся даже не подозревали о проблемах со своим здоровьем». Красота и здоровье - Сегодня, 06:00 10
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