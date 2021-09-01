Ровно в полночь миллионы смартфонов отключатся от интернета
Множество смартфонов на Android и iOS, а также Windows-ПК лишатся возможности посещать миллионы веб-сайтов, то есть фактически окажутся отключенными от интернета.
Как пишет TechCrunch, все дело в том, что во многих смартфонах, планшетах и ??ПК используется корневой сертификат, выданный подтверждающим центром Let's Encrypt.
Этот сертификат под названием IdentTrust DST Root CA X3, который выдается бесплатно, обеспечивает шифрование данных, передаваемых между сайтами и устройствами для защиты информации от перехвата. Срок его действия истекает 30 сентября.
Пострадать, по словам экспертов, могут
iPhone, которые не обновятся до iOS 10,
смартфоны на Android версии до 7.1 и более старых версий,
компьютеры и ноутбуки на базе Windows XP SP2 и более старых версий (их нужно будет обновить хотя бы до SP3) ,
Ubuntu Linix 16.04 и более старых версий,
а также некоторые игровые приставки.
Чтобы решить проблему, пользователям предлагается обновить операционную систему (вместе с апдейтом будут загружены и актуальные сертификаты) или установить сертификат вручную, заменив устаревший IdentTrust DST Root CA X3 на ISRG Root X1, действующий до 2035 года.
Есть и другой вариант — использовать браузер Firefox 50 или более новую версию. Он имеет собственно хранилище корневых сертификатов и не использует системные. Новости в Мире - 29 сентября 2021 40
Как пишет TechCrunch, все дело в том, что во многих смартфонах, планшетах и ??ПК используется корневой сертификат, выданный подтверждающим центром Let's Encrypt.
Этот сертификат под названием IdentTrust DST Root CA X3, который выдается бесплатно, обеспечивает шифрование данных, передаваемых между сайтами и устройствами для защиты информации от перехвата. Срок его действия истекает 30 сентября.
Пострадать, по словам экспертов, могут
iPhone, которые не обновятся до iOS 10,
смартфоны на Android версии до 7.1 и более старых версий,
компьютеры и ноутбуки на базе Windows XP SP2 и более старых версий (их нужно будет обновить хотя бы до SP3) ,
Ubuntu Linix 16.04 и более старых версий,
а также некоторые игровые приставки.
Чтобы решить проблему, пользователям предлагается обновить операционную систему (вместе с апдейтом будут загружены и актуальные сертификаты) или установить сертификат вручную, заменив устаревший IdentTrust DST Root CA X3 на ISRG Root X1, действующий до 2035 года.
Есть и другой вариант — использовать браузер Firefox 50 или более новую версию. Он имеет собственно хранилище корневых сертификатов и не использует системные. Новости в Мире - 29 сентября 2021 40
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