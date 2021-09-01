Сегодня днем в Луганске до 12 градусов тепла, без осадков



«30 сентября на территории ЛНР ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 7-12 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 9-11 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха днем ожидается 8-10 градусов тепла.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, до конца рабочей недели ожидается холодная погода без осадков, в ночные и утренние часы на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки. Погода в Луганске - Сегодня, 05:33 149 Температура воздуха в Луганске днем 30 сентября будет колебаться от 9 до 11 градусов тепла, в утренние часы местами возможны заморозки до 5 градусов ниже нуля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«30 сентября на территории ЛНР ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 7-12 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 9-11 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха днем ожидается 8-10 градусов тепла.В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, до конца рабочей недели ожидается холодная погода без осадков, в ночные и утренние часы на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки. Погода в Луганске - Сегодня, 05:33 149

Метки: {keywords}