Вчера опять работал неработающий КПВВ «Счастье — Луганск». ФОТО
Автомобили гуманитарного конвоя Управления Верховного комиссара (УВКБ) ООН прибыли в Луганск через пункт пропуска «Счастье-Луганск», который все еще остается закрытым для движения людей и транспорта. Об этом сообщил луганский МИД в своем Telegram-канале.
«20 грузовых машин международного гуманитарного конвоя УВКБ ООН зашли на территорию ЛНР. В состав груза, общий вес которого составил 236,4 тонны, входят медицинские препараты, приборы и оборудование, а также строительные материалы», — говорится в сообщении.
В МИД отметили, что «гуманитарный конвой зашел на территорию ЛНР через пункт пропуска «Луганск-Счастье», который до сих пор не обслуживает гражданское население из-за того, что Украина отказывается предоставлять полноценные круглосуточные гарантии безопасности его работы».
«При этом Киев каждый раз готов предоставлять все необходимые гарантии безопасности для прохождения машин международных миссий. Как долго еще Украина будет придерживаться политики двойных стандартов в отношении вопросов безопасности мирных людей и блокировать открытие для них новых пунктов пропуска — известно только самой Украине», — заявили авторы телеграм-канала.
Политика - Сегодня, 07:08 115
«20 грузовых машин международного гуманитарного конвоя УВКБ ООН зашли на территорию ЛНР. В состав груза, общий вес которого составил 236,4 тонны, входят медицинские препараты, приборы и оборудование, а также строительные материалы», — говорится в сообщении.
В МИД отметили, что «гуманитарный конвой зашел на территорию ЛНР через пункт пропуска «Луганск-Счастье», который до сих пор не обслуживает гражданское население из-за того, что Украина отказывается предоставлять полноценные круглосуточные гарантии безопасности его работы».
«При этом Киев каждый раз готов предоставлять все необходимые гарантии безопасности для прохождения машин международных миссий. Как долго еще Украина будет придерживаться политики двойных стандартов в отношении вопросов безопасности мирных людей и блокировать открытие для них новых пунктов пропуска — известно только самой Украине», — заявили авторы телеграм-канала.
Политика - Сегодня, 07:08 115
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