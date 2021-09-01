В прессе США подтвердили, что Пентагон В«изучает вариантВ» вероятного использования российских баз в Средней Азии для В«борьбы с афганским терроризмомВ»

Глава Объединённого комитета начальников штабов США (американский аналог должности начальника Генерального штаба Вооружённых сил) генерал Марк Милли заявил о том, что «высока вероятность атак из Афганистана». Примечательно, что это заявление Милли делает ровно через месяц после официального завершения вывода из Афганистана американских войск.Американский военачальник утверждается, что «через непродолжительное время» террористические группировки «Аль-Каида» и ИГИЛ (*запрещены в России) могут полностью восстановить свой потенциал на афганской территории.Марк Милли:Это возможно через непродолжительное время: от 6 месяцев до 36-ти. Потому наша задача сейчас состоит в том, чтобы защищать американских граждан от атак из Афганистана.В Минобороны США выразили принципиальное согласие с заявлениями Милли. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что «Аль-Каида»* в последние годы «пришла в упадок, оказалась разрозненной и лишённой возможности вести систематическую подготовку боевиков». При этом, как заявил Остин, эта террористическая организация вполне может выбрать Афганистан в качестве территории, где может восстановиться.Эти заявления прозвучали на фоне уверений со стороны пришедшего к власти в Афганистане «Талибана»* о том, что в стране «нет ни Аль-Каиды, ни ИГИЛ». Если нет, тогда кто-то же устраивал последние теракты на афганской территории? Важно отметить, что талибы* добавляли ещё и слова о причастности к деятельности ИГИЛ* сотрудников Центрального разведуправления США (ЦРУ).При этом в прессе США подтвердили информацию о том, что Пентагон «изучает вариант» вероятного использования российских баз в Средней Азии американскими военными «для противостояния террористической угрозе, исходящей из Афганистана», для «борьбы с афганским терроризмом». Именно с возможностью такого использования и стыкуются слова Милли и Остина.Логика Вашингтона «интересная». Если ей следовать, то получается, что бороться с терроризмом на территории самого Афганистана США не хотят, а вот «бороться с террористами», находящими в Афганистане, с российских военных баз в Таджикистане и Киргизии – самое то… О российской официальной реакции на пожелание Штатов об использовании баз РФ в Центральной Азии пока не сообщается.источник