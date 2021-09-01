Постпред Грызлов: Украина доводит переговоры по Донбассу до абсурда



«Отсутствие содержательных предложений и аргументов по вопросам практического урегулирования конфликта украинская сторона стала откровенно компенсировать ничем не прикрытым саботажем и доведением переговоров до абсурда», — высказался постпред по итогам заседания контактной группы.



Киевская делегация устраивает саботаж мирного процесса на переговорах по урегулированию военного конфликта в Донбассе, доводя все до абсурда.Соответствующее заявление сделал в среду постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов. Он отметил, что главным итогом прошедшего заседания стало «полное обнажение истинной украинской позиции» по всему ряду аспектов, касающихся мирного решения вооруженного противостояния. Грызлов также в очередной раз подчеркнул напряженную обстановку на линии соприкосновения, пишет «Свободная Пресса».Борис Грызлов обратил особое внимание на то, что украинский вице-премьер Алексей Резников отказался высказывать несогласие с официальным заявлением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Последний, в свою очередь, снял запрет на открытие ответного огня без необходимой санкции со стороны командования. Постпред России подчеркнул, что подобное заявление «равносильно выходу Украины из договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года».Владимир Гусе