Венгрия оказалась злопамятной: в администрации Орбана пообещали блокировать украинские попытки войти в НАТО

Венгрия помнит украинскую «месть» с языковым законом, а потому намерена произвести расчёт за неё дальнейшим блокированием пути Украины в НАТО.Об этом сообщил глава администрации премьера Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.Заявление было сделано в контексте попыток Киева вмешаться в энергетические дела чужого государства, передает «Европейская правда» со ссылкой на Magyar Nemzet.Гуйяш, комментируя реакцию Киева на венгерско-российский газовый контракт, заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику суверенной страны.«Месть Украины состоялась задолго до наших газовых договоренностей с русскими, тогда, когда Украина грубо ограничила использование родного языка венгров в Закарпатье путем внесения изменений в закон об образовании, поэтому Венгрии следует продолжать блокировать ее путь в НАТО», - сказал венгерский чиновник.Он также подчеркнул, что факт, когда другая страна хочет участвовать в энергетической политике суверенной страны, не поддается пониманию. Украина не имеет к этому никакого отношения, подчеркнул Гуйяш.27 сентября Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с российским концерном «Газпром» на поставку газа в обход Украины. Украину такое решение застало врасплох, хотя оно готовилось продолжительное время. Киев выразил серию возмущений, негодования и упреков в адрес Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на истерику Киева заявил, что тот не имеет права вмешиваться в дела Будапешта. Аналогичное заявление в адрес Украины прозвучало и в Кремле.Ранее Венгрия для воздействия на Украину в виду утвержденного дискриминационного языкового закона, ограничивающего права на родной язык нацменьшинств, взяла на вооружение рычаг блокировки контактов Украины с НАТО.Тем временем, Украина может лишиться и других партнеров, которым еще транзитировала российский газ. В Офисе Владимира Зеленского узнали, что «Газпром» ведет переговоры о поставках газа в обход Украины и с другими государствами, которые планирует снабжать голубым топливом через «Турецкий поток».Источник