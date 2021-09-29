Донбасс. Оперативная лента военных событий 30.09.2021

"В 3:25 обстрелу со стороны украинской армии подверглась Васильевка. По селу выпущено 20 артснарядов калибром 122-мм. В 7:37 удар нанесен по району поселка Минеральное. Выпущено 18 мин калибром 120 мм. Огонь велся со стороны подконтрольных Украине поселков Новоселовка Вторая и Каменка", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 29.09.202109:00Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.Напомним, в Васильевке расположена насосная станция Южнодонбасского водовода, питающего жилые районы по обе стороны от линии соприкосновения. Информация о пострадавших и разрушениях на момент публикации материала не поступала.