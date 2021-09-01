Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с "РБК-Украина" заявил о готовности создать "серьезные проблемы" для России.В частности, глава украинского внешнеполитического ведомства обвинил Москву в "манипуляциях, лжи и цинизме". По его словам, Киев "не сидит, ожидая у моря погоды", а работает с партнерами над созданием условий, которые "вынудят Россию прекратить агрессию".Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "российской агрессии" используются в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО вблизи российских границ.источник