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В Луганске рассказали как они готовятся к тотальному отключению от электроснабжения

bot Сегодня, 10:001Новости
В Луганске рассказали как они готовятся к тотальному отключению от электроснабжения
Специалисты «Республиканской сетевой компании» (РСК) выполнили все необходимые подготовительные мероприятия для проведения ремонтных работ на высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Борис Рыжилов.
«Проработаны в целом все мероприятия. Мы готовы к выполнению данного ремонта в целом», — сказал Рыжилов.
«На сегодняшний день проведены рабочие встречи с энергоемкими потребителями, с ними согласована дата вывода в ремонт. Предприятия согласовывают графики переключений», — добавил гендиректор компании.
Ранее первый зампредседателя правительства Юрий Говтвин сообщал, что отключение электроэнергии не коснется учреждений здравоохранения и крупных предприятий, а ремонт электросети позволит провести отопительный сезон в Луганске и на территориях региона без срывов.
Экономика - Сегодня, 10:00 339

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