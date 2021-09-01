В Луганске насчитали активно работающих 56 туристических агентств
Более 10 тыс. луганчан с начала 2021 года отдохнули за пределами республики. Об этом в Луганске ходе приуроченной ко Дню туризма церемонии награждения лучших турагентов Республики сообщил замминистра культуры, спорта и молодежи Роман Олексин.
«На сегодняшний день в у нас работают 56 туристических агентств в семи городах. Можем с уверенностью сказать, что сезон в 2021 году состоялся. Несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавируса, более 10 тысяч жителей ЛНР смогли выехать за пределы республики и более двух тысяч — посетить различные туристические объекты на ее территории», — заявил Олексин.
Он добавил, что в рамках реализации Договора о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции между Луганском и Донецком Министерство ожидает значительного упрощения процедуры передвижения для жителей Донбасса.
«Это позволит увеличить поток туристов как на нашей, так и на донецкой территории», — отметил замминистра.
В честь Дня туризма Олексин вручил 10 лучшим по итогам года туристским агентам благодарности министерства.
Экономика - Сегодня, 09:29 171
«На сегодняшний день в у нас работают 56 туристических агентств в семи городах. Можем с уверенностью сказать, что сезон в 2021 году состоялся. Несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавируса, более 10 тысяч жителей ЛНР смогли выехать за пределы республики и более двух тысяч — посетить различные туристические объекты на ее территории», — заявил Олексин.
Он добавил, что в рамках реализации Договора о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции между Луганском и Донецком Министерство ожидает значительного упрощения процедуры передвижения для жителей Донбасса.
«Это позволит увеличить поток туристов как на нашей, так и на донецкой территории», — отметил замминистра.
В честь Дня туризма Олексин вручил 10 лучшим по итогам года туристским агентам благодарности министерства.
Экономика - Сегодня, 09:29 171
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