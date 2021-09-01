Белорусы несут цветы, силовики обещают ответить: сотрудника КГБ в Минске убил гражданин США
Белоруссия приходит в себя после совершённого накануне жестокого убийства сотрудника КГБ. Он получил смертельное ранение в ходе проверки одного из адресов потенциального проживания террористов или экстремистов.
Всю ночь у здания КГБ горели десятки лампад, принесённые белорусами вместе с цветами в знак скорби. Цветы продолжают нести и утром, и не только в Минске — в Могилёве люди идут почтить память погибшего к памятнику «Чекистам Могилевщины».
Для белорусов события, развернувшиеся в квартире на улице Якубовского в Минске, являются экстраординарными. Такого за последние годы не могут припомнить ни простые граждане, ни сотрудники правоохранительных органов.
Стало известно, что убитого сотрудника Комитета госбезопасности звали Дмитрием, СМИ сообщают его позывной — «Нирвана». У мужчины 1990 года рождения осталась жена и маленький ребенок.
«Нирвану» убил программист, работавший на американцев
СМИ удалось выяснить некоторую информацию о стрелявшем по правоохранителям в своей квартире. На кадрах с места происшествия видно, что вооружённый мужчина не собирался впускать прибывших по адресу сотрудников КГБ и ожидает, пока они взламывают дверь.
По предварительной информации, ликвидированный ответным огнём — 31-летний Андрей Зельцер. В квартире на улице Якубовского он проживал вместе с женой и её 8-летним сыном от первого брака. Ребёнка в момент перестрелки дома не было.
Зельцер окончил техникум бизнеса и права в Минске в 2008 году и устроился на работу в компанию «Epam Systems Беларусь» — подразделение одной из крупнейших американских IT-компаний, где и проработал до настоящего времени.
СМИ сообщают, что у мужчины было гражданство США.
Судя по аккаунтам в социальных сетях, Зельцер занимался спортом, в частности фехтованием, и принимал участие в забегах.
Последний пост с соревнований по фехтованию был опубликован 5 дней назад в одном из аккаунтов Instagram.
Во втором аккаунте Зельцер публиковал фотографии ружья ИЖ-27.
Пока неизвестно, из какого оружия он вёл огонь по сотруднику КГБ и было ли у него разрешение на хранение оружия.
Женщина в квартире снимала всё происходящее
На опубликованном вчера белорусскими правоохранителями видео есть кадры из квартиры, на которых видно, что во время взлома происходящее снимает на телефон женщина.
Это 40-летняя супруга Зельцера, которая вчера была задержана и доставлена в СИЗО на ул. Окрестина по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.
По данным из открытых источников, она работает продавцом в магазине косметики.
Подробности убийства от Следственного комитета
На данный момент правоохранители продолжают неотложные следственные и оперативно-разыскные мероприятия, в том числе направленные на установление причастных к совершению преступления лиц.
Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, комплексная криминалистическая баллистическая экспертиза и иные экспертные исследования.
В Следственном комитете Белоруссии озвучили некоторые подробности о стрельбе в квартире столицы.
Как сообщалось ранее, 28 сентября сотрудники органов государственной безопасности проводили «специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».
«На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого хайпа проводил видеосъемку.
После проникновения в квартиру сотрудников, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице», — проинформировали в белорусском СК.
Уточняется, что ответным огнём стрелявший был ликвидирован.
Официальный представитель ведомства Сергей Кабакович предупредил, что всех посягающих на жизнь правоохранителей ждёт жёсткий ответ.
«По каждому факту давления, угроз, попыток их осуществления в отношении сотрудников правоохранительных органов, граждан, выполняющих общественный долг, их близких, Следственным комитетом совместно с иными правоохранительными органами, как и прежде, будет даваться жесткая и принципиальная правовая оценка», — подчеркнул Кабакович.
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