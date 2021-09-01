Белорусы несут цветы, силовики обещают ответить: сотрудника КГБ в Минске убил гражданин США

Белоруссия приходит в себя после совершённого накануне жестокого убийства сотрудника КГБ. Он получил смертельное ранение в ходе проверки одного из адресов потенциального проживания террористов или экстремистов.Всю ночь у здания КГБ горели десятки лампад, принесённые белорусами вместе с цветами в знак скорби. Цветы продолжают нести и утром, и не только в Минске — в Могилёве люди идут почтить память погибшего к памятнику «Чекистам Могилевщины».Для белорусов события, развернувшиеся в квартире на улице Якубовского в Минске, являются экстраординарными. Такого за последние годы не могут припомнить ни простые граждане, ни сотрудники правоохранительных органов.Стало известно, что убитого сотрудника Комитета госбезопасности звали Дмитрием, СМИ сообщают его позывной — «Нирвана». У мужчины 1990 года рождения осталась жена и маленький ребенок.«Нирвану» убил программист, работавший на американцевСМИ удалось выяснить некоторую информацию о стрелявшем по правоохранителям в своей квартире. На кадрах с места происшествия видно, что вооружённый мужчина не собирался впускать прибывших по адресу сотрудников КГБ и ожидает, пока они взламывают дверь.По предварительной информации, ликвидированный ответным огнём — 31-летний Андрей Зельцер. В квартире на улице Якубовского он проживал вместе с женой и её 8-летним сыном от первого брака. Ребёнка в момент перестрелки дома не было.Зельцер окончил техникум бизнеса и права в Минске в 2008 году и устроился на работу в компанию «Epam Systems Беларусь» — подразделение одной из крупнейших американских IT-компаний, где и проработал до настоящего времени.СМИ сообщают, что у мужчины было гражданство США.Судя по аккаунтам в социальных сетях, Зельцер занимался спортом, в частности фехтованием, и принимал участие в забегах.Последний пост с соревнований по фехтованию был опубликован 5 дней назад в одном из аккаунтов Instagram.Во втором аккаунте Зельцер публиковал фотографии ружья ИЖ-27.Пока неизвестно, из какого оружия он вёл огонь по сотруднику КГБ и было ли у него разрешение на хранение оружия.Женщина в квартире снимала всё происходящееНа опубликованном вчера белорусскими правоохранителями видео есть кадры из квартиры, на которых видно, что во время взлома происходящее снимает на телефон женщина.Это 40-летняя супруга Зельцера, которая вчера была задержана и доставлена в СИЗО на ул. Окрестина по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.По данным из открытых источников, она работает продавцом в магазине косметики.На данный момент правоохранители продолжают неотложные следственные и оперативно-разыскные мероприятия, в том числе направленные на установление причастных к совершению преступления лиц.Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, комплексная криминалистическая баллистическая экспертиза и иные экспертные исследования.В Следственном комитете Белоруссии озвучили некоторые подробности о стрельбе в квартире столицы.Как сообщалось ранее, 28 сентября сотрудники органов государственной безопасности проводили «специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».«На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого хайпа проводил видеосъемку.После проникновения в квартиру сотрудников, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице», — проинформировали в белорусском СК.Уточняется, что ответным огнём стрелявший был ликвидирован.Официальный представитель ведомства Сергей Кабакович предупредил, что всех посягающих на жизнь правоохранителей ждёт жёсткий ответ.«По каждому факту давления, угроз, попыток их осуществления в отношении сотрудников правоохранительных органов, граждан, выполняющих общественный долг, их близких, Следственным комитетом совместно с иными правоохранительными органами, как и прежде, будет даваться жесткая и принципиальная правовая оценка», — подчеркнул Кабакович.источник