Россия не видит пользы в сотрудничестве с ОБСЕ

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в блокировании ежегодного совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве.Совещание должно было пройти 27 сентября. В Госдепартаменте США считают, что своим отсутствием Россия сорвала заседание по вопросам человеческого измерения ОБСЕ:«Вчера крупнейшая конференция по правам человека в Евразии должна была открыться в Варшаве, в Польше. К сожалению, Заседание по реализации мер по вопросам человеческого измерения ОБСЕ 2021 года не собралось из-за решения правительства России заблокировать встречу. Мы глубоко сожалеем по поводу этой попытки правительства России помешать проведению тщательного обзора ухудшающейся ситуации с правами человека».ОБСЕ – это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которую входит 57 стран. Человеческое измерение как средство решения задач организации включает в себя: защиту прав человека, развитие демократических институтов и мониторинг выборов.Получается, что вмешиваться и обсуждать исход выборов в США и Германии нельзя, а регулировать ситуацию с правами человека в России и оценивать легитимность российских выборов можно.Политолог Дмитрий Солонников объяснил «Журналистской правде», нужно ли России участвовать в подобных совещаниях.«Политизированность решений ОБСЕ и целый ряд их демаршей Россия отмечает достаточно давно. В этом отношении конфликт внутри ОБСЕ достаточно сильный, Россия уже несколько раз задумывалась о том, чтобы прекратить сотрудничество с этой организацией, что в итоге вполне может состояться. Пока не будет конструктивного диалога с учетом российского мнения, а трибуна ОБСЕ будет использоваться для нападок на Россию, мы продолжим сомнительно относиться к данной организации.Выступление на площадке ОБСЕ различных политических сил с целью давления на Россию будет приводить только к всё меньшей значимости данной организации для России в целом. Наша страна не стала участвовать в заседании по правам человека, откажется присутствовать еще на каких-то встречах, а потом совсем покинет организацию.Если для России от участия в ОБСЕ нет пользы, то зачем там находиться и пытаться что-то делать? Бессмысленно платить взносы за то, чтобы услышать антироссийскую риторику. В связи с этим Россия последовательно проводит политику по сокращению возможности для других стран использовать трибуну ОБСЕ исключительно в антироссийских целях».Источник