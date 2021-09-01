К противостоянию Австралии с Китаем подключаются ВМС Индии

29 сентября 2021 г. контр-адмирал Джасвиндер Сингх от имени Военно-морских сил Индии и контр-адмирал Кристофер Смит от имени Военно-морских сил Австралии провели встречу, после которой подписали «Техническое задание на проведение переговоров между военно-морскими силами двух стран». Ранее индийскими и австралийскими военными было подписано «Совместное руководство для взаимоотношений ВМС Индии и Австралии».Согласно новому подписанному документу, Индия и Австралия будут выстраивать более тесные взаимоотношения в сфере управления военно-морскими силами. В частности, ВМС Австралии недавно участвовали в учениях «Малабар», проводившихся ВМС Индии. Также страны провели трехсторонний семинар по морской безопасности.За дежурными фразами о необходимости обеспечения мира, стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе скрывается стремление Австралии и Индии наладить военное сотрудничество по всем направлениям перед лицом нарастающей китайской угрозы. Таким образом, к противостоянию Австралии с Китаем подключаются и ВМС Индии.Понятно, что за решением обоих государств могут стоят США, которые заинтересованы в формировании противовеса китайскому влиянию в регионе. Индия, традиционный противник Китая, имеющий с ним нерешенные территориальные споры, неплохо подходит на роль одного из главных сдерживателей китайской экспансии, особенно если Запад (к которому не географически, но ментально и политически относится и Австралия) будет оказывать Нью-Дели всестороннюю поддержку.В первой половине сентября были проведены четырехдневные военно-морские маневры AUSINEX, в ходе которых австралийские и индийские моряки отрабатывали действия по поиску и уничтожению субмарин противника. Какой противник может направлять свои подводные лодки в Индо-Тихоокеанский регион? В первую очередь речь идет именно о Китае.Так как американский флот в Южной и Юго-Восточной Азии все же ограничен, а британский – тем более, в Вашингтоне рассчитывают на более активное участие Австралии и Индии. С Австралией был сформирован блок AUKUS, появление которого вызвало широко освещенный прессой скандал с Францией, а Индия теперь становится всё более близким военным партнёром Австралии, если так можно выразиться, по линии флота.Илья Полонский