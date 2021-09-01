Стали известны подробности дела вице-президента Сбербанка Раковой

Следственные действия по делу о мошенничестве с государственными контрактами прошли не только у экс-замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой, но и у ее окружения, сообщил источник в правоохранительных органах.Источник РИА «Новости» описал предполагаемую фабулу преступления: «Марина Ракова, находясь на должности заместителя главы Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором. Они были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего».В качестве подрядчика, уточнил он, был привлечен российско-британский частный вуз «Шанинка» (официальное название – Московская высшая школа социальных и экономических наук). Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. «Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой», а деньги выплачены необоснованно», – рассказал источник.Он уточнил, что обыски прошли не только у Раковой, но и у ее окружения – у тогдашних руководства ФНФРО и руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка, обыски проводились и у них в домах и рабочих кабинетах.В среду бывшую заместительницу главы Минпросвещения Марину Ракову вызвали на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил источник в правоохранительных органах.