На лестничной площадке многоэтажки жильцы обнаружили гранату
Жильцы пятиэтажки в одном из кварталов Луганска обнаружили на лестничной клетке гранату. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«28 сентября в квартале Героев Брестской крепости местными жителями на лестничной площадке четвертого этажа пятиэтажного жилого дома обнаружен предмет, внешне похожий на ручную гранату», — говорится в сообщении.
Сотрудники взрыво-технической службы экспертно-криминалистического центра МВД идентифицировали предмет как ручную гранату РГ-42.
Происшествия - Сегодня, 10:31 203
«28 сентября в квартале Героев Брестской крепости местными жителями на лестничной площадке четвертого этажа пятиэтажного жилого дома обнаружен предмет, внешне похожий на ручную гранату», — говорится в сообщении.
Сотрудники взрыво-технической службы экспертно-криминалистического центра МВД идентифицировали предмет как ручную гранату РГ-42.
Происшествия - Сегодня, 10:31 203
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