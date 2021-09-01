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Регистрацию самовольно построенных объектов могут продлить до конца 2022 года

bot Сегодня, 12:000Новости
Регистрацию самовольно построенных объектов могут продлить до конца 2022 года
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства поддержало предложения городских и районных администраций и подготовило проект постановления правительства о продлении срока регистрации самовольно построенных объектов до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Министерством строительства и ЖКХ разработан проект постановления Правительства о продлении действия Временного порядка еще на один год — до 31 декабря 2022 года. В настоящее время проект нормативного правового акта проходит процедуру согласования», — говорится в сообщении.
В МинЖКХ рассказали, что документ был подготовлен «в соответствии с принятым коллегиальным решением»: «на расширенном совещании руководители структурных подразделений администраций городов и районов по вопросам градостроительства и архитектуры, архитектурно-строительного контроля рассмотрели вопрос о необходимости продления действия Временного порядка приемки в эксплуатацию самовольно построенных объектов, возведенных до 22 декабря 2016 года, который утвержден постановлением от 05 июня 2018 года № 320/18».
«Такое предложение было выдвинуто с учетом многочисленных обращений граждан, которые до настоящего момента по тем или иным причинам не смогли зарегистрировать право собственности на объект недвижимого имущества в связи с самовольными постройками. Для собственников таких объектов это очень важный момент, поскольку государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в дальнейшем позволяет заключить договор о поставках на принятый в эксплуатацию объект необходимых для его функционирования ресурсов — воды, газа, тепла, электроэнергии. Также физические и юридические лица получают возможность на законных основаниях распоряжаться таким объектом недвижимого имущества, осуществлять продажу, дарение, передачу в залог и другие действия», — пояснили в ведомстве.
Обсудив и проанализировав итоги работы структурных подразделений администраций за первое полугодие 2021 года, участники совещания пришли к выводу, что продление действия Временного порядка по-прежнему остается актуальным.
Ранее в МинЖКХ отмечали, что администрации городов и районов в I полугодии 2021 года зарегистрировали 798 самовольно построенных объектов, за аналогичный период 2020-го — 609 объектов. Всего в 2020 году администрации городов и районов региона в 2020 году зарегистрировали более 1,4 тыс. самовольно построенных объектов.
Напомним, что постановлением правительства от 22 декабря 2020 года срок действия Временного порядка приемки в эксплуатацию самовольно построенных объектов строительства в был продлен до 31 декабря 2021 года.
Экономика - Сегодня, 12:00 55

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