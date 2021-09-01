Самолёт-амфибия AG600: На авиасалоне в Чжухае китайский конкурент российского Бе-200 показал сброс тонн воды перед смотровой площадкой

На авиасалоне в китайском Чжухае была представлена работа перспективного самолёта-амфибии. Это самолёт AG600, который создаётся, в том числе, для борьбы с пожарами.Эта многотонная крылатая машина является фактически конкурентом российского Бе-200. При этом в НОАК планируют использовать AG600 как военно-транспортный самолёт – например, при переброске подразделений морской пехоты на аэродромы в прибрежной зоне или для высадки непосредственно на воду для последующего создания морскими пехотинцами плацдарма на неподготовленном побережье.В ходе полёта над территорией, где и проходит демонстрация возможностей авиации в Чжухае, с борта китайского самолёт-амфибии AG600 были сброшены несколько тонн воды. Таким образом, экипаж показал возможно конкурента российского Бе-200 по тушению пожаров с воздуха.Сброс воды производился буквально в нескольких десятках метров от площадки, где выставлены образцы военной техники, включая китайские зенитные ракетные комплексы, а также непосредственно перед смотровой площадкой.Китайские разработчики сообщили о том, что в первоначальную конструкцию четырёхдвигательного турбовинтового самолёта-амфибии внесены некоторые изменения, которые позволили увеличить скорость забора воды из водоёма с 550 до примерно 700 кг в секунду.На данный момент AG600 в Китае проходит испытания. Его экипаж составляет 3 человека. В стандартной компоновке он может взять на борт до 50 человек. Максимальная взлётная масса - 54 тонны. Максимальная дальность применения - 5,5 тыс. км.источник