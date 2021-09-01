Мужчина утонул в Луганке, пытаясь спасти упавшую в воду супругу. ФОТО
Мужчина утонул в реке Лугань, пытаясь спасти упавшую в воду супругу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Компания из трех человек, супружеская пара и их товарищ, отдыхала на берегу реки. Девушка подошла к обрыву и упала в воду, мужчины сразу принялись ее спасать и бросили автомобильный буксировочный трос. Когда начали тащить, супруг не устоял на ногах и упал в воду. Товарищ продолжил доставать девушку. Убедившись, что она уже на берегу, мужчина попытался отыскать в воде ее супруга, однако сделать этого не смог.
На место трагедии была вызвана скорая помощь, которая доставила пострадавшую в больницу.
«Прибывшим на место происшествия водолазам понадобилось два часа, чтобы найти тело погибшего. Работе мешали заторы из мусора и веток. Труп находился на глубине около двух метров. С помощью веревок и лестницы-палки погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения причин и обстоятельств гибели», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС информировали, что почти 25 человек утонули в луганских водоемах с начала года
Происшествия - Сегодня, 13:01 324
Компания из трех человек, супружеская пара и их товарищ, отдыхала на берегу реки. Девушка подошла к обрыву и упала в воду, мужчины сразу принялись ее спасать и бросили автомобильный буксировочный трос. Когда начали тащить, супруг не устоял на ногах и упал в воду. Товарищ продолжил доставать девушку. Убедившись, что она уже на берегу, мужчина попытался отыскать в воде ее супруга, однако сделать этого не смог.
На место трагедии была вызвана скорая помощь, которая доставила пострадавшую в больницу.
«Прибывшим на место происшествия водолазам понадобилось два часа, чтобы найти тело погибшего. Работе мешали заторы из мусора и веток. Труп находился на глубине около двух метров. С помощью веревок и лестницы-палки погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения причин и обстоятельств гибели», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС информировали, что почти 25 человек утонули в луганских водоемах с начала года
Происшествия - Сегодня, 13:01 324
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