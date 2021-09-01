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Германия готовится раскулачивать свою буржуазию

root Сегодня, 13:4515Новости
Германия готовится раскулачивать свою буржуазию

Немцы пошли вразнос. На референдуме в Берлине народ проголосовал за национализацию жилья. Идея в том, чтобы отобрать квартиры у крупных собственников, то есть у тех, кто владеет как минимум тремя тысячами квартир. На днях, в воскресенье, в Германии были выборы, и на них берлинцам предложили принять участие ещё вот в таком референдуме.

Выборы, кстати, получились грязноватыми. Глава избиркома Берлина даже подала в отставку из-за хаоса на участках:
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