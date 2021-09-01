В Луганске прокуратура проверяет детские сады. Есть сигналы, что нарушаются права детей
После проверки в одном из дошкольных учреждений Луганска некоторые должностные лица были привлечены к ответственности. Об этом 29 сентября сообщили в Генеральной прокуратуре.
Во время проверки в учреждении обнаружили не единичные нарушения требований действующего законодательства в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних.
«Ответственность за обеспечение прав детей во время их пребывания в соответствующих учреждениях лежит, в первую очередь, на должностных лицах указанных учреждений, — подчеркнули в надзорном органе. По результатам рассмотрения документа прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица», — говорится в сообщении.
Удобный город - Сегодня, 14:00 186
Во время проверки в учреждении обнаружили не единичные нарушения требований действующего законодательства в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних.
«Ответственность за обеспечение прав детей во время их пребывания в соответствующих учреждениях лежит, в первую очередь, на должностных лицах указанных учреждений, — подчеркнули в надзорном органе. По результатам рассмотрения документа прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица», — говорится в сообщении.
Удобный город - Сегодня, 14:00 186
Метки: {keywords}