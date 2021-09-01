Пророчество

Свершилось! В кабинет спикера Разумкова вихляющей походкой прошаренного гопника с Троещины зашел главный диджей фракции «слуг» Арахамия и потребовал подписные листы. Все «слуги народа», как один человек (Зеленский), возжелали отозвать Дмитрия Разумкова с должности председателя Рады. Сбылось пророческое предсказание «Диана Панченко», данное ею в «Фейсбуке» 29 сентября от Рождества Христова. «Вижу, как после вечеринки в Трускавце снимают спикера с нарушениями регламента», – ванговала проницательная ценительница «творчества Мендельштама».И таки да: пришли за подписными листами, и начался процесс отзыва, и возрадовался бодипозитивный преемник Разумкова Руслан Стефанчук. Он уже давно возжелал кресла ближнего своего. В данном случае спикера.Как повлияет отставка председателя Верховной Рады Украины на мировые валютные рынки? Начнется ли паника среди лесорубов Житомирщины, взвинтивших цены на дрова до уровня стоимости норвежских елочек на Новый год? Что будет с курсом доллара в среднесрочной перспективе? Как отреагирует на новость биткоин: продолжит ли он свое сокрушительное падение или же станет стремительно дорожать? Какова будет реакция «Газпрома»? И самое главное: что думает по этому поводу временно безработный житель подвала номер пять по проспекту бывших Красных Казаков Николай Фредович Карабашов?С последним нам удалось связаться по скайпу. Его ответ был исчерпывающим. Причем полностью: «Вааще по х…ю!».Когда цена на газ на европейских рынках, от которой, по меткому выражению нашего «Нафтогаза», «у «Газпрома» палае», стабильно зашкаливает за $1000, нацию необходимо чем-то развлекать. Чтобы отвлечь от грустных мыслей о начале отопительного сезона.Перфоманс с отставкой Разумкова – не очень хорошая замена. Даже с продолжением в виде смены ряда министров Кабинета министров. Но других развлечений у Офиса президента для нас, с…ка, нет. Хотя могли бы организовать какую-нибудь зрелищную постановку со стрельбой по мишени «бегущий кабан». Поэтому вынужден клевать на эту более чем сомнительную информационную наживку в виде «отставки спикера» и объяснять, при чем тут дрова.За что меняют Разумкова? Я вижу пять основных причин. Первая: он оказался слегка умнее всего Офиса президента, поскольку иногда читал регламент деятельности Верховной Рады. Даже этой малости оказалось достаточно, чтобы вызвать праведный гнев всей околопрезидентской рати.Вторая: со скромной застенчивостью спикер начал работать над формированием собственного политического имиджа. Он успел снять два ролика на тему «Я очень умный пацанчик». В одном из них Дмитрий приезжает на работу в Раду самым первым, что как бы намекает на его офигенный творческий потенциал. Второй ролик вообще крутой: Разумков в роли Нео ладошкой останавливает все пули, которыми яростно пуляют в него одноликие «агенты смиты». Поскольку все видео выдержано в зеленых тонах, то намек более чем прозрачный: Дима «перезагрузится» и станет новым президентом великой европейской державы. Аллилуйя! Этих видеоподелок оказалось более чем достаточно для инициирования гнева ах какого человека. Как пишут имбецильные «Телеграм-каналы» Офиса президента, «Зеленский был очень зол».Третья: робкие попытки спикера Разумкова крутить фигу под столом заседаний СНБО тоже вызвали некие пароксизмы. Спикер воздержался во время голосования за введение санкций против трех телеканалов Виктора Медведчука. Какой сильный поступок мужественного и последовательного политика! Один раз он вообще не приехал на заседание Совбеза, что в наших реалиях воспринимается как попытка антиконституционного переворота.Четвертая: Дмитрий исполнял все «хотелки» офиса очень медленно. Знаете, когда человек на «спидах», то ему кажется, что все вокруг происходит недостаточно быстро. Когда закон о приватизации земли принимается несколько месяцев из-за четырех тысяч правок – это раздражает. Та же фигня с законом о так называемой деолигархизации. Его, правда, приняли без Разумкова, который тактично оттягивал свой конец, уйдя на самоизоляцию. По итогу и.о. спикера Стефанчук круто облажался, реализуя новую регламентную процедуру «одна правка равняется ста правкам». «Слуги народа» ожидаемо запутались в цифрах, и в итоговом варианте закона об олигархах появились две взаимоисключающие нормы. Согласно одной, черный олигархический список составляется с подачи СНБО. А другая гласит, что это прерогатива Национального агентства по вопросам противодействия коррупции. Очень мило получилось.И, наконец, пятая причина: за спиной Зеленского олигархи стали делать Дмитрию различного рода неприличные предложения. Обещали деньги, информационное сопровождение и прочие ништяки. И это при живом-то президенте! Но самое главное: кресло спикера играет ключевую роль в плане офиса провести досрочные президентские выборы. По Конституции на время выборов главы государства его функции исполняет председатель ВР. Можно ли положиться на спикера, который заигрывает с будущими членами «черного олигархического списка»? Нет. Вот Стефанчуку можно полностью довериться. Человек, который вступил в сговор с собственной тещей для отмывания бюджетных средств, – исключительно надежен и предсказуем. Разумков не отвечает данным критериям.Дальнейшее развитие событий для меня и подписчиков Панченко из Турции абсолютно понятно. Арахамия отвезет подписные листы в Трускавец, где все участники тимбилдинга «слуг народа» их подпишут. А куда они, б…ть, из леса денутся? Важное уточнение: отель «Риксос», где будут пользоваться дорогой сантехникой депутаты Зеленского, на самом деле не принадлежит Ринату Ахметову. Я тоже так думал, однако со мной связались представители пресс-службы SCM и четко заявили: Ринат Леонидович не при делах. Даже в оффшорах ему там ничего не принадлежит. Очень интересная информация к размышлению. Хотя что тут думать? Ну продал он отель, чтобы не палиться с Трускавцом. Кому сегодня надо так подставляться со «слугами»? Только Томашу Фиале – главному спонсору «лесного тренинга» фракции «слуг».Что будет дальше с Разумковым? Вообще не имеет никакого значения. Станет ли он раскручивать свой «политический проект», не станет… На отопительный сезон это аж никак не повлияет. Как и на неизменный курс Украины на вступление в НАТО. Зато Стефанчук станет самым бодипозитивным спикером в мире. По крайней мере, в Европе. С чем-чем, а с боди у него все нормально. Есть примерно пять процентов вероятности того, что план офиса по смене спикера накроется медным изделием. И вот это уже гораздо интереснее. Хотя, честно говоря, перестановка кроватей тоже не слишком прикольное зрелище в условиях всеобщего «потепления».Александр Зубченко