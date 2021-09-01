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В Луганске начнут строительство новой ЛЭП «Чайкино-Коммунарская» в конце этого года

bot Сегодня, 15:150Новости
В Луганске начнут строительство новой ЛЭП «Чайкино-Коммунарская» в конце этого года
Строительство линии электропередачи (ЛЭП) «Чайкино-Коммунарская» начнется в конце текущего года. Об этом в ходе совещания сообщил генеральный директор компании «РСК» Борис Рыжилов.
Он отметил, что начало строительства ЛЭП было запланировано на ноябрь-декабрь, и энергетики готовы к выполнению этих работ.
«Да, готово предприятие. На данный момент уже у нас проводятся геодезические работы, выбор трассы определен. Идем по плану», — сказал Рыжилов.
Ранее в Луганске заявляли, что строительство ЛЭП «Чайкино-Коммунарская» выведет на более высокий уровень энергобезопасности.
Экономика - Сегодня, 15:00 162

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