ФСБ сообщила о побеге главреда The Insider Доброхотова на Украину

Главный редактор The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов в августе незаконно пересек границу России и направился на территорию Украины, сообщает ФСБ.«Задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы России в направлении Украины главным редактором интернет-издания The Insider Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц», – говорится в релизе спецслужбы, передает РИА «Новости».По данным ФСБ, Доброхотов в ночь на 1 августа прибыл в приграничное с Украиной село Колещатовка Воронежской области. «Далее в нарушение действующего законодательства он скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска. На основании полученных данных органами безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России («Незаконное пересечение государственной границы»)», – добавили в ФСБ.Там также уточнили, что Доброхотова планируется объявить в розыск и задержать.Ранее адвокат журналиста Юлия Кузнецова сообщила, что в отношении Доброхотова возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы, в квартире его родителей и супруги прошли обыски.Тем временем RT сообщает, что с момента признания в июле 2021 года иноагентом издание The Insider получило 9,3 млн рублей пожертвований в криптовалюте. Это в пять раз больше, чем за весь предыдущий период – с января 2020 года издание собрало на криптокошельки 1,8 млн в рублевом эквиваленте, свидетельствуют данные анализатора блокчейна Blockchair на 29 сентября.The Insider держит кошельки для пожертвований в трех криптовалютах: биткоине (BTC), эфире (ETH) и стелларе (XLM). По данным Blockсhair, всего к 29 сентября 2021 года на них поступило 3.7 BTC, 0.55 ETH и 317 XLM. По курсам на 29 сентября стоимость всех валют в рублях составляла 11,1 млн рублей (153,1 тыс. долларов).26 сентября изданию пришло самое крупное пожертвование за все время существования кошелька – 3,037 ВТС одним платежом. На момент операции эта сумма составляла 9,1 млн рублей.В конце июля к Доброхотову уже приходили правоохранители. Источник в правоохранительных органах рассказал, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ «Клевета». Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider писал, что Минобороны России якобы «сливает» через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17.Ван дер Верфф, комментируя обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал. Доброхотов после допроса остался в статусе свидетеля.