СМИ узнали о новом требовании ЕС по безвизу

Евросоюз выдвинул Украине новую рекомендацию по безвизовому режиму, пишет Европравда в четверг, 30 сентября."Впервые за время безвизового мониторинга ЕС выдвинул в адрес Украины еще одну "рекомендацию", которой до сих пор не звучало. Евросоюз хочет, чтобы все безвизовые государства со временем "синхронизировали визовую политику с европейской", - говорится в сообщении.Издание отмечает, что для Украины такое требование совершенно неприемлемо. Посколько оно предполагает необходимость ввести визы для Турции или других дружественных стран."Однако и ЕС не планирует уступать и сейчас обсуждает, что делать с теми странами, которые уклоняются от выполнения этого требования. При этом Украина здесь также "попала под раздачу за компанию": это требование адресована прежде всего Сербии, которая стала точкой въезда в Европу граждан азиатских государств, как то из Бангладеша, которые затем нелегально направляются в ЕС", - говорится в статье.Отмечается, что данный вопрос могут обсудить во время саммита Украина-ЕС в октябре.Также издание сообщает, что документ ЕС, посвященный механизму приостановления безвиза, указывает на недоработки Украины в сфере борьбы с коррупцией.Бельгия в документе напомнила, что в 2017 году, принимая решение о визовой либерализации, ЕС пошел на уступки и закрыл глаза на то, что Украина не отвечала отдельным антикоррупционным индикаторам ПДВЛ ( "безвизового" плана действий). Поэтому Брюссель предлагает напоминать Украине об этом, а также о возможных последствиях для безвиза.Как отмечается в статье, об "угрозе потери безвиза" пока можно забыть. Она может появиться в случае ухудшения миграционных показателей или отката реформ, но оснований для этого нет.