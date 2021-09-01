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Более 10 миллионов смартфонов на Android подверглись атаке вируса GriftHorse

root Сегодня, 19:300Новости
Более 10 миллионов смартфонов на Android подверглись атаке вируса GriftHorse
Вредоносная программа GriftHorse, нацеленная на Android-устройства, поразила свыше 10 млн смартфонов в 70 странах мира.

Сразу после установки на телефон вирус начинал генерировать большое количество уведомлений о мнимых призах и выигрышах, чтобы заставить пользователя нажать на оповещение. Если это получалось, его перенаправляли на веб-страницу и предлагали ввести номер телефона. В итоге вместо призов жертвы получали платные SMS-услуги стоимостью до 35 долларов в месяц (около 2,5 тыс. рублей).
Троян был наиболее активен с ноября 2020 год по апрель 2021-го. Обнаружившие его специалисты компании Zimperium сообщили, что сейчас все приложения, в которых он содержался, удалены из магазина Google, но доступны в других репозиториях.
«Лаборатория Касперского» ранее сообщила о программе-трояне QakBot, которая взламывала электронные кошельки россиян.
Николай Денежкин

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