Южные квартала Луганска до сих пор без воды из-за аварии
«Лугансквода» еще с утра частично приостановила водоснабжение южных кварталов Луганска из-за ремонта водовода. Об этом сообщала пресс-служба предприятия.
«В связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 400 мм 30 сентября прекращена подача воды в кварталы Мирный (частично), Степной, Ольховский», — говорится в сообщении.
На предприятии обещали, что завершить ремонтные работы и возобновить водоснабжение планируется к вечеру 30 сентября.
Как пишут жители этого района, воды до сих пор нет, хотя «уже ночь на дворе». Удобный город - Сегодня, 20:00 10
«В связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 400 мм 30 сентября прекращена подача воды в кварталы Мирный (частично), Степной, Ольховский», — говорится в сообщении.
На предприятии обещали, что завершить ремонтные работы и возобновить водоснабжение планируется к вечеру 30 сентября.
Как пишут жители этого района, воды до сих пор нет, хотя «уже ночь на дворе». Удобный город - Сегодня, 20:00 10
Метки: {keywords}