Южные квартала Луганска до сих пор без воды из-за аварии



«В связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 400 мм 30 сентября прекращена подача воды в кварталы Мирный (частично), Степной, Ольховский», — говорится в сообщении.

На предприятии обещали, что завершить ремонтные работы и возобновить водоснабжение планируется к вечеру 30 сентября.

Как пишут жители этого района, воды до сих пор нет, хотя «уже ночь на дворе». Удобный город - Сегодня, 20:00 10 «Лугансквода» еще с утра частично приостановила водоснабжение южных кварталов Луганска из-за ремонта водовода. Об этом сообщала пресс-служба предприятия.«В связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 400 мм 30 сентября прекращена подача воды в кварталы Мирный (частично), Степной, Ольховский», — говорится в сообщении.На предприятии обещали, что завершить ремонтные работы и возобновить водоснабжение планируется к вечеру 30 сентября.Как пишут жители этого района, воды до сих пор нет, хотя «уже ночь на дворе». Удобный город - Сегодня, 20:00 10

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