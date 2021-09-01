Постановления о перемещении через границу между Луганском и Донецком утратили силу



«Признать утратившими силу:

постановление Совета министров ЛНР от 30 марта 2018 года № 161/18 «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с перемещением через административную границу ЛНР с ДНР товаров, принадлежащих физическим лицам» (с изменениями);

постановление Совета министров ЛНР от 30 марта 2018 года № 162/18 «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с перемещением субъектами хозяйствования ЛНР и ДНР товаров через административную границу между ЛНР и ДНР» (с изменениями)», — говорится в документе, который вступает в силу с 01 октября 2021 года.

Ранее сегодня после состоявшегося в Донецке обмена ратификационными грамотами официально вступил в силу Договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции между ЛНР и ДНР. Политика - Сегодня, 19:27 333 В Луганске признали утратившими силу ряд постановлений, связанных с перемещением через границу между ЛНР и ДНР. Об этом говорится в постановлении опубликованном сегодня.«Признать утратившими силу:постановление Совета министров ЛНР от 30 марта 2018 года № 161/18 «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с перемещением через административную границу ЛНР с ДНР товаров, принадлежащих физическим лицам» (с изменениями);постановление Совета министров ЛНР от 30 марта 2018 года № 162/18 «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с перемещением субъектами хозяйствования ЛНР и ДНР товаров через административную границу между ЛНР и ДНР» (с изменениями)», — говорится в документе, который вступает в силу с 01 октября 2021 года.Ранее сегодня после состоявшегося в Донецке обмена ратификационными грамотами официально вступил в силу Договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции между ЛНР и ДНР. Политика - Сегодня, 19:27 333

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