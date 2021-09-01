Блогер из Таджикистана задержан в Москве за оскорбление чувств верующих

Российские правоохранители задержали в Москве выходца из Таджикистана Руслана Бобиева, который снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в вульгарной позе.На фото, которое Бобиев распространил в TikTok и Instagram, блогер и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить», пишет Sputnik Таджикистан.«Контент» был выпущен 29 сентября, уже на следующий день появилась информация о задержании Бобиева. В настоящий момент страницы блогера в Instagram и TikTok либо скрыты, либо удалены, но по Сети распространяется скриншот провокационного фото.Реакция общественности не заставила себя ждать. Открытое обращение по опубликованному контенту выложил в соцсетях и ЖЖ Сергей Zergulio Колясников. В нем он призвал правоохранительные органы разобраться в произошедшем, так как материалы таджикского блогера носят характер нарушения ст. 148 УК РФ (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ст. 17.Руслан Бобиев же извинился за свой поступок.«Фоткался возле храма. Я извиняюсь, я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду делать», – заявил блогер. Ролик с извинениями опубликовал Telegram-канал Mash.Отмечается, что молодого человека могут депортировать из России.Бобиев рассказал, что раньше снимал пранки, на него в Instagram было подписано порядка 100 тыс. человек, но сейчас аккаунт заблокирован, и он больше не сможет продолжать публиковать записи.Напомним, в конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение.Телеведущий Владимир Соловьев призывал не переживать за судьбу комика, он предполагал, что на Украине или на Западе артисту предложат новые контракты.В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы.