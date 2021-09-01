Завтра в Луганске около 13 градусов тепла, без осадков, малооблачно



«С 21:00 30 сентября до 21:00 1 октября на территории региона будет малооблачно, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ноль — плюс 5 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от нуля до минус 5, днем 10-15 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль — минус 2 градуса, днем — 12-14 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается ноль — 2 градуса выше нуля ночью и 10-12 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1 до 3 градусов тепла ночью и от 11 до 13 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, до конца рабочей недели ожидается холодная погода, без осадков, в ночные и утренние часы на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки.

Погода в Луганске - Сегодня, 20:42 3 Температура воздуха в Луганске 1 октября будет колебаться от нуля градусов ночью до 15 градусов тепла днем, в ночные и утренние часы местами возможны заморозки до минус 5 градусов. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«С 21:00 30 сентября до 21:00 1 октября на территории региона будет малооблачно, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ноль — плюс 5 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от нуля до минус 5, днем 10-15 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль — минус 2 градуса, днем — 12-14 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается ноль — 2 градуса выше нуля ночью и 10-12 градусов тепла днем.В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1 до 3 градусов тепла ночью и от 11 до 13 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, до конца рабочей недели ожидается холодная погода, без осадков, в ночные и утренние часы на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки.Погода в Луганске - Сегодня, 20:42 3

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