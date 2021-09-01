Украинка Монтян ударила в лицо польского провокатора Корейбу в студии В«Время покажетВ»



«Закрой свой рот! Ты мне надоел. Поляк, блин», - заявил Сергиенко.





«Вы когда-нибудь выгоните эту *** отсюда, или как?» - обратилась она к ведущим.





«Добро пожаловать в нашу респектабельную студию. Только здесь обмен мнениями в режиме "кровь, пот и слезы"», - иронично заметил Кузичев.

«Слава богу, все целы, живы и здоровы», - добавила Лосева.



Адвокат и правовед с Украины Татьяна Монтян ударила польского политолога Якуба Корейбу в студии программы «Время покажет» на Первом канале.Конфликт между Монтян и Корейбой вспыхнул во время обсуждения ситуации в Донбассе и отношений Украины с Россией. Немецкий эксперт Владимир Сергиенко заявил об отсутствии нарратива мира в заявлениях киевских политиков, в связи с чем выразил недоумение. Он напомнил, что Украина официально не объявляла войну РФ, но все выступления ее лидеров прямо противоположны пониманию мира. Из этого Сергиенко сделал вывод, что в Киеве занимаются вбросами.Затем гость из Германии напомнил, что в процессе разговоров о политике трагедии реальных людей в Донбассе «жестко приземляют» любого, кто об этом говорит. Сергиенко затронул тему жертв украинских обстрелов в ЛДНР, а также детей, которые выросли в Донецке и Луганске во время войны. В течение всего монолога эксперта пытался перебить польский визави, и через несколько минут выступающий не выдержал.Однако Корейба продолжил провокацию и с натянутой улыбкой направился в сторону собеседника, протягивая ему руку и предлагая объятия в рамках «нарратива мира». Навстречу ему двинулась Монтян, возмущенная нападками поляка. Ведущие Анатолий Кузичев и Олеся Лосева предусмотрительно встали между экспертами, но украинка смогла дотянуться до Корейбы и ударила его в лицо.Кузичеву и Лосевой удалось разнять гостей, после чего эфир прервался рекламой. В кадр попали угрозы со стороны Сергиенко, историка Александра Сытина и других гостей шоу. После перерыва программа вернулась без Монтян и скандального украинского политолога Сергея Запорожского. Первые слова ведущих после рекламы наводят на мысль, что за кадром происходили не менее яркие события.Корейба является одним из самых скандальных экспертов в политических ток-шоу на российском телевидении. Политолог не ограничивается словесными нападками и готов провоцировать оппонентов любыми законными способами. В одном из недавних эфиров польский эксперт изобразил поиск средств для финансирования Украины, запустив руку в карманы пиджаков ведущего и других участников шоу.Григорий Егоро