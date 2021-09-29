«Монобанк» заявил, что его платежными картами ничего оплатить невозможно



«К сожалению, сейчас существуют трудности при оплате картой. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время. Извините, пожалуйста, за неудобства», — говорится в сообщении.



Рассчитаться картой действительно пока невозможно. Официальных комментариев пока нет.

Экономика - Сегодня, 21:37 175 В четверг, 30 сентября, пользователи monobank получили в мобильное приложение уведомление о проблемах с оплатой картой. Об этом сообщает «Finance.ua».«К сожалению, сейчас существуют трудности при оплате картой. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время. Извините, пожалуйста, за неудобства», — говорится в сообщении.Рассчитаться картой действительно пока невозможно. Официальных комментариев пока нет.Экономика - Сегодня, 21:37 175

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