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«Монобанк» заявил, что его платежными картами ничего оплатить невозможно

robot Вчера, 22:3035Новости
«Монобанк» заявил, что его платежными картами ничего оплатить невозможно
В четверг, 30 сентября, пользователи monobank получили в мобильное приложение уведомление о проблемах с оплатой картой. Об этом сообщает «Finance.ua».
«К сожалению, сейчас существуют трудности при оплате картой. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время. Извините, пожалуйста, за неудобства», — говорится в сообщении.

Рассчитаться картой действительно пока невозможно. Официальных комментариев пока нет.
Экономика - Сегодня, 21:37 175

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