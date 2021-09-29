Центр соцобслуживания оказал луганчанам почти полмиллиона услуг и все бесплатно



«В соцучреждении работают Университет третьего возраста, клуб «О'кей» для людей с ограниченными физическими возможностями и мультидисциплинарная команда, которая осуществляет выезды в поселки Красный Яр, Вергунка, Николаевка», — отметила Науменко.



Луганский комплексный центр социального обслуживания населения с начала года оказал горожанам более 480 тыс. услуг. Об этом сообщила начальник городского управления по вопросам труда и социальной защиты населения Галина Науменко.«На сегодняшний день на учете в Луганском комплексном центре социального обслуживания населения состоят почти шесть тысяч жителей города. С начала года учреждением было оказано более 482 тысяч социальных услуг, которые получили около 5,4 тысячи подопечных центра», — рассказала Науменко.Она напомнила, что в составе центра работают четыре районных отделения социальной помощи на дому, отделения социальной реабилитации, организации предоставления социально-экономических услуг, а также первичного приема, учета, анализа и прогнозирования.Начальник управления уточнила, что подопечные центра получают услуги по ведению домашнего хозяйства, приобретению и доставке товаров, оплате коммунальных услуг, мелкому ремонту и другие. Кроме того, сотрудники отделения социальной реабилитации центра проводят оздоровительно-профилактические мероприятия, в числе которых лечебная физкультура, ароматерапия, физиотерапевтические процедуры, массаж.Она добавила, что для получения социальных услуг необходимо обратиться в управление по вопросам труда и социальной защиты населения по адресу: Луганск, улица Пушкина, 8 или в отделения по адресам: улица Карла Либкнехта, 18; квартал Ленинского комсомола, 11; улица Херсонская, 57. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (0642) 93 15 69. Удобный город - Сегодня, 06:00 221