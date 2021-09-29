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Утвержден новый общий таможенный тариф для Луганска и Донецка

bot Сегодня, 07:1527Новости
Утвержден новый общий таможенный тариф для Луганска и Донецка
Единый экономический совет, сформированный в рамках договора о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции ЛНР и ДНР, утвердил Общий таможенный тариф.
«В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции утвердить представленный Единой экономической комиссией Общий таможенный тариф (прилагается)», — говорится в документе.
Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2021 года.

С текстом Общего таможенного тарифа можно ознакомиться по ссылке. Экономика - Сегодня, 07:00 332

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