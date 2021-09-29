Пересечение КПВВ и границы по пути в Украину и обратно. Какие документы необходимы



Документы на границе



Если вы направляетесь из Луганска на подконтрольную Украине территорию через РФ, то для пересечения границы между ОРЛО и Россией достаточно будет украинского паспорта с пропиской на территории, неподконтрольной Украине. Если у вас украинский ID-паспорт, понадобится бессрочная адресная справка, подтверждающая прописку. Отмечается, что с таким документом проехать можно только через российский КПП «Чертково» («Меловое» со стороны Украины), в других пунктах пропуска представители погранслужбы РФ ID не принимают.

Украинскую границу можно пересекать по украинскому паспорту. Можно также предъявлять загранпаспорт. Но не пускать вас в страну с паспортом гражданина Украины пограничники не имеют права.

Если вам отказывают в пропуске по внутреннему паспорту, ссылайтесь на постановление Кабинета министров от 18 декабря 2019 года №1056 и на соглашение между правительствами Украины и России от 16.01.1997.

Согласно указанным документам, граждан Украины в РФ украинские пограничники действительно пропускают только по загранпаспортам. А из России в Украину въезд разрешен по внутренним паспортам.

Если вы едете из подконтрольной Украине территории в Донецк, то загранпаспорт нужен только на украинской границе. Следующие три пункта пропуска (два российских и ДНР) пересекаются с украинским паспортом, в котором должна быть регистрация на территории ОРДЛО.

Документы на КПВВ



Если вы направляетесь в любую сторону через КПВВ на Донбассе, то понадобится документ, удостоверяющий личность (паспорт, загранпаспорт и т.д) и электронный пропуск СБУ.

Сейчас функционируют только два пункта пропуска. В Луганской области можно пройти через «Станицу Луганскую».

В Донецкой — дважды в неделю открывается коридор «Новотроицкое-Еленовка». Единственное изменение, которое произошло на этой неделе, по сообщениям тех, кто проезжал через «Еленовку», так это то, что теперь при въезде на территорию ОРДО делают бесплатные тесты. Раньше они стоили 1900 рублей (715 грн). Как долго продлится эта «акция», неизвестно.

Карантинные требования



С 20 сентября в Украине вновь изменились карантинные правила. Их регламентирует постановление Кабинета министров №954 от 13 сентября 2021 года. Нормы пересечения границы особо не изменились. Здесь продолжают действовать меры, которые были введены с 5 августа 2021 года.

Единственное отличие — это то, что теперь люди, которые выезжали за пределы Украины до 4 августа, при возвращении на ее территорию не освобождаются от самоизоляции. Раньше таких граждан пропускали, не заставляя устанавливать «Вдома».

В случае наличия сертификата о прививке хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса на подконтрольную Украине территорию на границе и КПВВ пропускают без проблем. Сама вакцина должна быть сертифицирована ВОЗ. «Спутник» в этот список не входит. Соответственно пограничники документ с информацией о вакцинации им, не примут.

Если вы не вакцинированы, то придется устанавливать приложение «Вдома». При пересечении украино-российской границы — обязательна самоизоляция на две недели, она начинается с момента проезда человеком границы. Согласно постановлению Кабмина, сняться с нее с помощью теста нельзя.

При выезде через КПВВ приложение также нужно устанавливать, если не делали прививки от COVID-19. Отличия от проезда через границу:

самоизоляция длится 10 дней и начинается через 72 часа после пересечения блокпоста;

сняться с нее можно, сдав тест по приезду на место пребывания;

бесплатный экспресс-тест можно сдать непосредственно после пересечения пункта пропуска и сразу освободиться от изоляции.

Штрафы

С 24 июля 2021 года в соответствии с законом Украины, подписанным президентом Владимиром Зеленским, жители неподконтрольной Киеву территории не штрафуются за незаконное пересечение границы.

Те, кто едут из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию через РФ, пересекают границу на неконтролируемом Киевом участке. Это является нарушением и наказывается штрафом.

Но в соответствии с законом Украины №1583-ІХ жители неподконтрольных районов Донбасса от административной ответственности освобождаются. Норма действует до конца карантина и пока не будет разблокирована работа КПВВ на линии разграничения. Уточнение — ехать вы должны по гуманитарной причине и должны доказать это пограничникам.

Например, едете к семье — возьмите с собой подтверждающие родство документы, если пенсионер — предъявите пенсионное удостоверение и сообщите, что направляетесь переоформлять выплаты, есть проблемы со здоровьем — берите с собой медицинскую карту или справку от врача и скажите, что будете лечиться на свободной части Украины. Школа выживания - Сегодня, 07:32 400 Сайт «Klymenko Time» напоминает о правилах, по которым жителям неподконтрольного Донбасса нужно пересекать границу и КПВВ.Если вы направляетесь из Луганска на подконтрольную Украине территорию через РФ, то для пересечения границы между ОРЛО и Россией достаточно будет украинского паспорта с пропиской на территории, неподконтрольной Украине. Если у вас украинский ID-паспорт, понадобится бессрочная адресная справка, подтверждающая прописку. Отмечается, что с таким документом проехать можно только через российский КПП «Чертково» («Меловое» со стороны Украины), в других пунктах пропуска представители погранслужбы РФ ID не принимают.Украинскую границу можно пересекать по украинскому паспорту. Можно также предъявлять загранпаспорт. Но не пускать вас в страну с паспортом гражданина Украины пограничники не имеют права.Если вам отказывают в пропуске по внутреннему паспорту, ссылайтесь на постановление Кабинета министров от 18 декабря 2019 года №1056 и на соглашение между правительствами Украины и России от 16.01.1997.Согласно указанным документам, граждан Украины в РФ украинские пограничники действительно пропускают только по загранпаспортам. А из России в Украину въезд разрешен по внутренним паспортам.Если вы едете из подконтрольной Украине территории в Донецк, то загранпаспорт нужен только на украинской границе. Следующие три пункта пропуска (два российских и ДНР) пересекаются с украинским паспортом, в котором должна быть регистрация на территории ОРДЛО.Если вы направляетесь в любую сторону через КПВВ на Донбассе, то понадобится документ, удостоверяющий личность (паспорт, загранпаспорт и т.д) и электронный пропуск СБУ.Сейчас функционируют только два пункта пропуска. В Луганской области можно пройти через «Станицу Луганскую».В Донецкой — дважды в неделю открывается коридор «Новотроицкое-Еленовка». Единственное изменение, которое произошло на этой неделе, по сообщениям тех, кто проезжал через «Еленовку», так это то, что теперь при въезде на территорию ОРДО делают бесплатные тесты. Раньше они стоили 1900 рублей (715 грн). Как долго продлится эта «акция», неизвестно.С 20 сентября в Украине вновь изменились карантинные правила. Их регламентирует постановление Кабинета министров №954 от 13 сентября 2021 года. Нормы пересечения границы особо не изменились. Здесь продолжают действовать меры, которые были введены с 5 августа 2021 года.Единственное отличие — это то, что теперь люди, которые выезжали за пределы Украины до 4 августа, при возвращении на ее территорию не освобождаются от самоизоляции. Раньше таких граждан пропускали, не заставляя устанавливать «Вдома».В случае наличия сертификата о прививке хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса на подконтрольную Украине территорию на границе и КПВВ пропускают без проблем. Сама вакцина должна быть сертифицирована ВОЗ. «Спутник» в этот список не входит. Соответственно пограничники документ с информацией о вакцинации им, не примут.Если вы не вакцинированы, то придется устанавливать приложение «Вдома». При пересечении украино-российской границы — обязательна самоизоляция на две недели, она начинается с момента проезда человеком границы. Согласно постановлению Кабмина, сняться с нее с помощью теста нельзя.При выезде через КПВВ приложение также нужно устанавливать, если не делали прививки от COVID-19. Отличия от проезда через границу:самоизоляция длится 10 дней и начинается через 72 часа после пересечения блокпоста;сняться с нее можно, сдав тест по приезду на место пребывания;бесплатный экспресс-тест можно сдать непосредственно после пересечения пункта пропуска и сразу освободиться от изоляции.С 24 июля 2021 года в соответствии с законом Украины, подписанным президентом Владимиром Зеленским, жители неподконтрольной Киеву территории не штрафуются за незаконное пересечение границы.Те, кто едут из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию через РФ, пересекают границу на неконтролируемом Киевом участке. Это является нарушением и наказывается штрафом.Но в соответствии с законом Украины №1583-ІХ жители неподконтрольных районов Донбасса от административной ответственности освобождаются. Норма действует до конца карантина и пока не будет разблокирована работа КПВВ на линии разграничения. Уточнение — ехать вы должны по гуманитарной причине и должны доказать это пограничникам.Например, едете к семье — возьмите с собой подтверждающие родство документы, если пенсионер — предъявите пенсионное удостоверение и сообщите, что направляетесь переоформлять выплаты, есть проблемы со здоровьем — берите с собой медицинскую карту или справку от врача и скажите, что будете лечиться на свободной части Украины. Школа выживания - Сегодня, 07:32 400

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