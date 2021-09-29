Наследие Меркель и контракты ФРГ с В«ГазпромомВ» стали ударом по главным врагам В«СП-2В»



«Немецкие политики продолжат идти в фарватере, в котором идут сегодня. "Зеленые" – это "полезные идиоты", которые всегда присутствовали в политике ФРГ. Где-то это играло на руку, где-то их использовали втемную. Если они войдут в новое правительство, это будет та же история: они будут выполнять функцию "праздника демократии"», - объяснил Землянский.





«Сама борьба с "Северным потоком – 2" приносит весьма неплохие дивиденды всем участникам, кроме Украины. Немецкие энергетические компании прекрасно себя чувствуют в новой ценовой конъюнктуре, потому что они защищены длинными контрактами с «Газпромом», привязанными к нефти. Это значит, что спотовая "пляска Витта" с ценой, доходящей до 1000 долларов за тысячу кубов, их не касается.

Немцы на этом прекрасно зарабатывают, потому что потянулись вверх цены на электроэнергию. Они покупают дешевый газ и продают европейским потребителям на экспорт. Как компания Uniper, владеющая сетями во Франции и Великобритании. У нее газ по 230 долларов за тысячу кубометров, а цены на электроэнергию взлетели вдвое-втрое. В Британии вообще страшно сказать, 300 фунтов за мегаватт-час», - сказал Землянский на YouTube-канале «Перший козацький».



Борьба с «Северным потоком – 2» ударила по главным противникам проекта, а их надежды на выборы в Германии не оправдались. Об этом заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский.По словам эксперта, новое правительство ФРГ, которое будет создано после формирования коалиции в бундестаге, продолжит курс кабинета министров Ангелы Меркель. Преемственность политики характерна для Германии, и никто в этой стране не будет пересматривать нынешний курс кардинально. «Зеленые», главные противники «Северного потока – 2», не получат реальной власти, и провал «зеленого» перехода в европейской энергетике стал дополнительным аргументом против них.На практике Германия продолжит работать на себя, в том числе в вопросах «Северного потока – 2». Эксперт напомнил, что новый газопровод может быть запущен на полную мощность под предлогом технических испытаний, срок которых не регламентирован. До этого времени немецкие компании продолжат получать выгоду от борьбы с проектом, а главными пострадавшими от нее стали ведущие противники «СП-2», особенно Украина и Великобритания.«Газпром» также получает выгоду от ситуации с «Северным потоком – 2». Эксперты по энергетике выяснили, что подорожание газа в долгосрочных контрактах с европейскими компаниями позволяет «Газпрому» окупить инвестиции в новый газопровод менее чем за три года. Только в 2021 году компания получит дополнительные 2 млрд долларов от коррекции контрактной стоимости газа.Григорий Егоро