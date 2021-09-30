Донбасс. Оперативная лента военных событий 01.10.2021

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 30.09.202109:55Киевские силовики два раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелам подверглись районы поселков Молодежное и Голубовское.Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9.09:00Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.Обстрел начался в 7:30. Огонь велся из подконтрольного Киеву населенного пункта Авдеевка. Было выпущено 24 мины калибром 120 мм.В ведомстве подчеркнули, украинская сторона в СЦКК как обычно игнорирует запросы представителей ДНР об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма.