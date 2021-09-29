В Киеве рассказали, как будут бороться с поставками газа в обход Украины

"Никаких гарантий не существует, существует только политическая игра… На эту зиму до весны мы свое население и страну обезопасили от возможного перекрытия газового вентиля. У нас в хранилищах закачано 18 миллиардов кубометров газа, и можно не бояться за то, что мы замерзнем, если РФ перекроет кран", - заявил Арестович в интервью YouTube-каналу Politka-live, отвечая на вопрос, может ли Киев получить гарантии, что "Газпром" не найдет общий язык с правительствами всех остальных европейских стран и газ не пойдет в обход Украины.

Фото: © РИА Новости / СтрингерКиев не имеет гарантий, что РФ не начнет договариваться с правительствами европейских стран о прямых поставках газа в обход Украины, заявил в четверг внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает РИА Новости.Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию.МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Позднее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину.