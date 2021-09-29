Разумков раздора

Сегодня на Украине верный пёс Зеленского Давид Арахамия, который является лидером фракции «Слуга народа», начал собирать в Верховной Раде Украины подписные листы о снятии с должности спикера ВРУ Дмитрия Разумкова. Кстати, именно Разумкова Арахамия сменил на должности руководителя «Слуг», когда тот стал спикером парламента. О конфликте Разумкова с Офисом президента я уже писал, но, кажется, сейчас эта ситуация подходит к своей кульминации. Разумков, скорее всего, скоро отправится в отставку, но что в этот раз послужило причиной для активизации войны с неугодным подчинённым?Дмитрий Разумков буквально сегодня дал комментарий ресурсу «Украинская правда» по поводу его отношения ко второму сроку Владимира Зеленского. Разумков видимо решил сжечь мосты и заявил, что мысли о втором сроке мешают Зеленскому работать на первом. Смелое заявление для человека, который построил политическую карьеру благодаря партии «Слуга Народа». И если он подобные мысли высказывает публично, то, разумеется, его фразы в кулуарах ВРУ наверняка превосходят сказанное им «Украинской правде».Отправить в отставку взбунтовавшегося спикера никакого труда команде Зеленского не доставит. Однако это свидетельствует о том, что раскол в «Слугах народа» усугубляется, и даже «самые верные» давно задумались о вменяемости Зеленского и не хотят идти ко дну вместе со всем «Титаником». Не стоит исключать также того, что за поведением Разумкова могут стоять другие партии и другие политические лидеры.Так, например, лизоблюд вечно пьяного гетьмана Пети Порошено Лёша Гончаренко уже обозначил позицию партии по поводу отставки Разумкова: «Арахамия запросил подписные листки про снятие спикера Дмитрия Разумкова. Напомню нашу позицию: мы не голосовали за его назначение, мы не будем и голосовать за его снятие. Но вспоминается, конечно же, Тарас Бульба».В общем, порохоботы не разделяют позицию «Слуг» по Разумкову. И эта ситуация им действительно выгодна. Кстати, с 1-го по 3 октября в Трускавце будет проходить слёт представителей партии «Слуга Народа», на который Разумкова не пригласили. Вот там, скорее всего, и решат все вопросы с отставкой спикера.Будет ли иметь это какие-то последствия для «Слуг» на внутренней и внешней арене? Нет. Уже была ситуация с Богданом, были другие соратники Зеленского, с которыми расстались не на положительной ноте. Сам Разумков говорит, что в оппозицию не уйдет. Однако можно ведь и не уходить в оппозицию. Богдан тоже в оппозицию не уходил, но это не мешает ему рассказывать о низком профессионализме в команде украинского президента и выставлять Зеленского полным дурачком.Добровольно в отставку Разумков уходить не планирует и, вообще, попросил проверить специальные органы информацию о подкупе депутатов по поводу его отставки. Чем закончится эта ситуация - уже очевидно. Но этого по-прежнему недостаточно, чтобы в украинской политике изменить статус-кво.Даниил Безсонов, АСД