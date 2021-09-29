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Сегодня

Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию

Sergey Сегодня, 10:0439Новости
Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию
Фото: © AP Photo / Czarek Sokolowski
Бывший президент Грузии Михаил Сакашвили написал на своей странице в социальной сети Facebook, что он уже находится на территории страны, передает РИА Новости.
"Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", - написал он.

Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

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