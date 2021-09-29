Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию

"Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", - написал он.

Фото: © AP Photo / Czarek SokolowskiБывший президент Грузии Михаил Сакашвили написал на своей странице в социальной сети Facebook, что он уже находится на территории страны, передает РИА Новости.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.