"Это бедствие": в Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях c Россией

"Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов", — высказался Мураев.

"Какое бы решение не было, в итоге за все заплатит народ Украины. Это преступление. Безопасность жизнедеятельности — это ответственность правительства. Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования. Если оно, чтобы получить индульгенцию на какие-то действия или в результате ошибки, приводит к тому, что кто-то замерзает, оно совершает преступление", — подчеркнул политик.

Фото: © РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, отказавшись заключить прямой контракт на поставки газа из России, заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Рады Евгений Мураев, передает РИА Новости.По его словам, российское руководство продолжает "давать посылы" о том, что предложение о прямых поставках голубого топлива открыто, но украинский лидер игнорирует эти сигналы.Бывший парламентарий считает случившееся проблемой власти в Киеве, которой придется искать, где занять деньги.Мураев предположил, что Киеву будет сложно найти кредиторов, поскольку те опасаются, что "народ Украины может вывалить на улицу".Также политик выразил уверенность, что Зеленскому предстоит понести ответственность за высокие цены на газ в стране.