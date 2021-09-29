Стала известна самая многочисленная и самая активная часть жителей Луганска
Более 25 тысяч жителей Луганска входят в состав городской организации ветеранов. Об этом сообщила начальник городского управления по вопросам труда и социальной защиты населения Галина Науменко.
«Численность Луганской городской организации ветеранов составляет более 25 тысяч человек. В ее состав входят четыре районных подразделения, 102 первичные организации и городской клуб «Ветеран», который занимается организацией досуга ветеранов», — рассказала она.
Науменко отметила, что «несмотря на солидный возраст участников, это самая многочисленная и самая активная часть общественности Луганска». Культура - Сегодня, 10:00 207
«Численность Луганской городской организации ветеранов составляет более 25 тысяч человек. В ее состав входят четыре районных подразделения, 102 первичные организации и городской клуб «Ветеран», который занимается организацией досуга ветеранов», — рассказала она.
Науменко отметила, что «несмотря на солидный возраст участников, это самая многочисленная и самая активная часть общественности Луганска». Культура - Сегодня, 10:00 207
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