В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт

Фото: © Павел Лисицын / РИА НовостиВ Карачаево-Черкесии предотвратили теракт против силовиков, сообщили в ФСБ, передает РИА Новости.Задержан местный житель 2001 года рождения. Он уже дал признательные показания.Следствие считает, что по инструкции боевиков ИГ* мужчина готовил атаку на сотрудников правоохранительных органов.При обыске у него нашли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, в мобильном телефоне — переписку с преступниками.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в террористической организации.За последние два года в России предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.* Террористическая организация, запрещенная в России.