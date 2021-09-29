В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт
В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт против силовиков, сообщили в ФСБ, передает РИА Новости.
Задержан местный житель 2001 года рождения. Он уже дал признательные показания.
Следствие считает, что по инструкции боевиков ИГ* мужчина готовил атаку на сотрудников правоохранительных органов.
При обыске у него нашли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, в мобильном телефоне — переписку с преступниками.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в террористической организации.
За последние два года в России предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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