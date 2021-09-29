Во второй половине сентября больше всего подрожали яйца и картофель
Лук, свекла и горох подешевели в Луганске в III декаде сентября. Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Госкомстатом.
Стоимость лука снизилась на 3,8%, свеклы — на 0,8%, гороха — на 0,6%.
В то же время не изменились цены на муку, хлеб, мясо птицы, отдельные порционные куриные части, манную крупу, овсяные хлопья, соль, сметану, сливочное масло, сыр, питьевую бутилированную воду.
В III декаде сентября подорожали:
говядина,
свинина,
сало,
рис,
макаронные изделия,
сахар,
вареные колбасы,
сосиски и сардельки,
рыба,
молоко,
творог,
подсолнечное масло,
капуста,
морковь,
яблоки,
чай.
Больше всего подорожали яйца и картофель.
В отчетном периоде не изменились цены на дизельное топливо, незначительно подорожал бензин марки А-92. Экономика - Сегодня, 11:00 228
Стоимость лука снизилась на 3,8%, свеклы — на 0,8%, гороха — на 0,6%.
В то же время не изменились цены на муку, хлеб, мясо птицы, отдельные порционные куриные части, манную крупу, овсяные хлопья, соль, сметану, сливочное масло, сыр, питьевую бутилированную воду.
В III декаде сентября подорожали:
говядина,
свинина,
сало,
рис,
макаронные изделия,
сахар,
вареные колбасы,
сосиски и сардельки,
рыба,
молоко,
творог,
подсолнечное масло,
капуста,
морковь,
яблоки,
чай.
Больше всего подорожали яйца и картофель.
В отчетном периоде не изменились цены на дизельное топливо, незначительно подорожал бензин марки А-92. Экономика - Сегодня, 11:00 228
Метки: {keywords}