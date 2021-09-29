Во второй половине сентября больше всего подрожали яйца и картофель



Стоимость лука снизилась на 3,8%, свеклы — на 0,8%, гороха — на 0,6%.

В то же время не изменились цены на муку, хлеб, мясо птицы, отдельные порционные куриные части, манную крупу, овсяные хлопья, соль, сметану, сливочное масло, сыр, питьевую бутилированную воду.

В III декаде сентября подорожали:

говядина,

свинина,

сало,

рис,

макаронные изделия,

сахар,

вареные колбасы,

сосиски и сардельки,

рыба,

молоко,

творог,

подсолнечное масло,

капуста,

морковь,

яблоки,

чай.

Больше всего подорожали яйца и картофель.

В отчетном периоде не изменились цены на дизельное топливо, незначительно подорожал бензин марки А-92. Экономика - Сегодня, 11:00 228 Лук, свекла и горох подешевели в Луганске в III декаде сентября. Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Госкомстатом.Стоимость лука снизилась на 3,8%, свеклы — на 0,8%, гороха — на 0,6%.В то же время не изменились цены на муку, хлеб, мясо птицы, отдельные порционные куриные части, манную крупу, овсяные хлопья, соль, сметану, сливочное масло, сыр, питьевую бутилированную воду.В III декаде сентября подорожали:говядина,свинина,сало,рис,макаронные изделия,сахар,вареные колбасы,сосиски и сардельки,рыба,молоко,творог,подсолнечное масло,капуста,морковь,яблоки,чай.Больше всего подорожали яйца и картофель.В отчетном периоде не изменились цены на дизельное топливо, незначительно подорожал бензин марки А-92. Экономика - Сегодня, 11:00 228

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