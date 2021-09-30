Черный день для украинской ГТС
Транзит российского газа через Украину в Венгрию остановлен
Для украинской газотранспортной системы (ГТС) наступают мрачные времена. Так, с сегодняшнего дня прекращен транзит российского газа через территорию Украины в Венгрию. Однако потеря денег за поставки — не единственный удар для Киева. Дело в том, что Украина также лишилась возможности импорта голубого топлива из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу.
«С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют», — объявил «Оператор ГТС Украины».
Иными словами, благодаря собственной глупости и упрямству, которые заставили украинские власти отказаться от прямых поставок из России, Киев не только переплачивает втридорога, закупая тот же газ соседа у европейских спекулянтов, но и вовсе может остаться без необходимого количества голубого топлива. Тем более, что договор на поставки из России в Венгрию в обход Украины по «Турецкому потоку» подписан на 10 лет.
Есть, конечно, еще Словакия, которая активно снабжает Украину по реверсу, однако и у этой страны имеются свои энергетические трудности в связи с дефицитом газа в хранилищах, и ей выгоднее попридержать запасец дома.
Неслучайно, в Киеве заголосили по поводу того, что контракт Москвы и Будапешта угрожает энергетической безопасности Украины и национальной газотранспортной системе. Паника, надо сказать, небезосновательная. У украинской ГТС основные потери еще впереди, поскольку прекращение транзита в Венгрию – это лишь первая ласточка. И в Киеве могут сколько угодно успокаивать народ, рассказывая о том, что запасливый «Нафтогаз» позаботился о заначке, и никто не замерзнет (по крайней мере, те, кто еще в состоянии платить по высоким тарифам). Делу это вряд ли поможет.
Хотя, внештатный советник главы Офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович и утверждает, что Киев нашел способ борьбы с прямыми поставками российского газа в обход Украины. «У нас в хранилищах закачано 18 млрд кубометров газа, и можно не бояться за то, что мы замерзнем, если РФ перекроет кран», — объявил Арестович.
В то же время Москва еще оставляет шанс Киеву взяться за ум. По мнению бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева, власти России продолжают «давать посылы» о том, что предложение о прямых поставках голубого топлива открыто, однако Зеленский их игнорирует.
«Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов», — констатировал бывший парламентарий, подчеркнув, что случившееся является проблемой украинской власти, которой придется искать, где занять денежные средства.
В России также признают, что все предложения о сотрудничестве натыкаются на стену молчания. «Когда украинские представители выступают, создается впечатление, будто им все — Европа, США, Россия — всё должны, а они — никому и ничего. Вместо того чтобы взаимодействовать по газовым вопросам с Россией, «Газпромом», они пытаются апеллировать к другим странам», —удивлялся на днях неадекватности украинских властей глава комитета Госдумы VII созыва по энергетике Павел Завальный.
К сожалению, как показывает практика, заболевания головного мозга если и лечатся, то с трудом. И, тем более, это не касается откровенного идиотизма, которым страдают украинские политики. Тот же Мураев высказывал опасения, что Украине будет сложно пережить грядущую зиму из-за дефицита газа в силу отсутствия прямого контакта с Москвой.
«Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится… Сегодня газ уже за $800. А можно задать вопрос "Нафтогазу", Зеленскому, Шмыгалю — чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?», — заявлял ранее бывший депутат, пояснив, что сейчас украинские газовые хранилища наполовину пусты, и до конца года стране необходимо закачать еще около 10 млрд кубометров.
Как тут не вспомнить о том, что в свое время Россия предлагала Украине подписать прямой контракт на покупку газа на уровне $175 за 1 тыс. кубометров, но получила отказ? Зато теперь Киеву приходится покупать топливо по текущей стоимости (вчера, к примеру, цена в Европе взлетела до $1190) прибавляя к этому еще дополнительный процент переплаты. Но даже этот факт не помогает украинским политикам принять верное решение и договориться с Москвой.
Анна Пономарева, АСД
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