«С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют», — объявил «Оператор ГТС Украины».

«Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов», — констатировал бывший парламентарий, подчеркнув, что случившееся является проблемой украинской власти, которой придется искать, где занять денежные средства.

«Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится… Сегодня газ уже за $800. А можно задать вопрос "Нафтогазу", Зеленскому, Шмыгалю — чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?», — заявлял ранее бывший депутат, пояснив, что сейчас украинские газовые хранилища наполовину пусты, и до конца года стране необходимо закачать еще около 10 млрд кубометров.

Для украинской газотранспортной системы (ГТС) наступают мрачные времена. Так, с сегодняшнего дня прекращен транзит российского газа через территорию Украины в Венгрию. Однако потеря денег за поставки — не единственный удар для Киева. Дело в том, что Украина также лишилась возможности импорта голубого топлива из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу.Иными словами, благодаря собственной глупости и упрямству, которые заставили украинские власти отказаться от прямых поставок из России, Киев не только переплачивает втридорога, закупая тот же газ соседа у европейских спекулянтов, но и вовсе может остаться без необходимого количества голубого топлива. Тем более, что договор на поставки из России в Венгрию в обход Украины по «Турецкому потоку» подписан на 10 лет.Есть, конечно, еще Словакия, которая активно снабжает Украину по реверсу, однако и у этой страны имеются свои энергетические трудности в связи с дефицитом газа в хранилищах, и ей выгоднее попридержать запасец дома.Неслучайно, в Киеве заголосили по поводу того, что контракт Москвы и Будапешта угрожает энергетической безопасности Украины и национальной газотранспортной системе. Паника, надо сказать, небезосновательная. У украинской ГТС основные потери еще впереди, поскольку прекращение транзита в Венгрию – это лишь первая ласточка. И в Киеве могут сколько угодно успокаивать народ, рассказывая о том, что запасливый «Нафтогаз» позаботился о заначке, и никто не замерзнет (по крайней мере, те, кто еще в состоянии платить по высоким тарифам). Делу это вряд ли поможет.Хотя, внештатный советник главы Офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович и утверждает, что Киев нашел способ борьбы с прямыми поставками российского газа в обход Украины. «У нас в хранилищах закачано 18 млрд кубометров газа, и можно не бояться за то, что мы замерзнем, если РФ перекроет кран», — объявил Арестович.В то же время Москва еще оставляет шанс Киеву взяться за ум. По мнению бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева, власти России продолжают «давать посылы» о том, что предложение о прямых поставках голубого топлива открыто, однако Зеленский их игнорирует.В России также признают, что все предложения о сотрудничестве натыкаются на стену молчания. «Когда украинские представители выступают, создается впечатление, будто им все — Европа, США, Россия — всё должны, а они — никому и ничего. Вместо того чтобы взаимодействовать по газовым вопросам с Россией, «Газпромом», они пытаются апеллировать к другим странам», —удивлялся на днях неадекватности украинских властей глава комитета Госдумы VII созыва по энергетике Павел Завальный.К сожалению, как показывает практика, заболевания головного мозга если и лечатся, то с трудом. И, тем более, это не касается откровенного идиотизма, которым страдают украинские политики. Тот же Мураев высказывал опасения, что Украине будет сложно пережить грядущую зиму из-за дефицита газа в силу отсутствия прямого контакта с Москвой.Как тут не вспомнить о том, что в свое время Россия предлагала Украине подписать прямой контракт на покупку газа на уровне $175 за 1 тыс. кубометров, но получила отказ? Зато теперь Киеву приходится покупать топливо по текущей стоимости (вчера, к примеру, цена в Европе взлетела до $1190) прибавляя к этому еще дополнительный процент переплаты. Но даже этот факт не помогает украинским политикам принять верное решение и договориться с Москвой.Анна Пономарева, АСД