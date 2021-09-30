Зеленский рассказал, что в школе был "демоном"

"Они стоят на вашем месте, в центре класса, понимают, как это очень непросто — тут стоять, будто ты один на большой сцене в ярком луче света, абсолютно темном зале, когда все взгляды только на тебя. Они понимают, как сложно успокоить 20 бешеных, неуравновешенных и неадекватных, — я про таких, как я, мы все были такими, — демонов, в хорошем смысле этого слова", — сказал Зеленский, обращаясь к преподавателям.

"Не понимал, почему должен делить своего отца еще с какими-то чужими детьми. Почему они забирают у меня, я же сын, время, почему мой отец так долго им что-то объясняет, что-то важное. Я немножко обижался, пока не понял, что это и есть учитель", — сказал Зеленский.

"Правда, не с Днем работника образования, а с Днем учителя. Ну, привыкли так. Согласитесь, всю жизнь этот праздник многие из нас называют именно так", — заключил президент.

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский признался, что в школе был бешеным, неадекватным и неуравновешенным, как демон. Об этом он рассказал, выступая перед преподавателями в преддверии Дня работника образования, передает РИА Новости.Он вспомнил, что во многих школах есть традиция: в этот день ученики старших классов заменяют учителей и проводят часть уроков.По его словам, оказавшись на месте учителя, ученики понимают, как это сложно, и начинают ценить труд педагогов.Кроме того, украинский лидер рассказал, что обижался на своего отца-профессора.Он отметил, что всегда поздравляет отца с профессиональным праздником.День работников образования ежегодно отмечается на Украине в первое воскресенье октября. В советское время этот праздник назывался Днем учителя.